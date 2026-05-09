¿Iván Cepeda con la banda? Niño Prodigio hizo reveladora predicción sobre las próximas elecciones presidenciales

Niño Prodigio se consolida este 2026 como el astrólogo más influyente del momento, logrando que millones de personas arranquen su día pendientes de sus consejos espirituales y rituales de prosperidad. Con su estilo carismático y esa conexión única con el universo, el dominicano ha sabido democratizar el esoterismo, convirtiéndose en una figura imprescindible no solo en la televisión hispana, sino en plataformas digitales donde sus horóscopos diarios son ley para quienes buscan un empujoncito de la suerte o una señal del destino.

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Colombia se prepara para vivir una de las jornadas más decisivas de su historia reciente el próximo 31 de mayo. Con las urnas listas y un clima político que alcanza su temperatura máxima, millones de ciudadanos acudirán a los puestos de votación para definir quién tomará las riendas de la Casa de Nariño. Entre propuestas de cambio radical y la búsqueda de estabilidad, las elecciones presidenciales no solo representan el ejercicio democrático por excelencia, sino el pulso real de una nación que exige soluciones urgentes en seguridad, economía y justicia social.

Ante este panorama han sido varias las predicciones sobre quien se convertirá en el próximo presidente de Colombia y hace pocos días el Niño Prodigio realizó una predicción frente a este tema, dando de que hablar en las redes sociales con cada uno de los candidatos.

En cuanto a Paloma Valencia, el vidente indicó: “La carta de la muerte me indica que no va a poder ponerse la banda presidencial”. Asimismo aseguró que los dos candidatos más fuertes en las próximas elecciones serán precisamente, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Sin embargo, el panorama para Iván Cepeda no resulta tan claro, pues el astrólogo reiteró: “Tiene un muerto pegado acompañándolo (...) Le sale la carta de la derrota”, sin embargo, según la lectura de sus cartas podría perder en la contienda electoral debido a la diversas situaciones que tienen en su contra e incluso podría llegar a ser víctima de un atentado.

Para el reconocido médium, las elecciones presidenciales de 2026 no serán una jornada tranquila, sino un campo de batalla marcado por controversias y tensiones ‘muy fuertes’. En una visión que ha dejado a muchos con la respiración contenida, el experto aseguró que, aunque hay fuerzas intentando frenar el camino de Iván Cepeda, pero la banda presidencial aparece en su destino. No obstante, lanzó una advertencia, Abelardo estará muy cerca y tomará fuerza, vaticinando una ‘batalla campal’ donde, hasta el último segundo, todo puede cambiar.