“Nos quieren volver...” Cony Camelo arremetió contra De la Espriella tras abucheo en pleno debate

Cony Camelo es una de las figuras más camaleónicas y auténticas del entretenimiento en Colombia. Recordada por dar vida a personajes que marcaron un hito en la televisión nacional, la bogotana ha sabido navegar con éxito entre la actuación, la música y el activismo, demostrando que su talento no conoce etiquetas. Su energía vibrante y su capacidad para conectar con el público desde la honestidad la mantienen como una artista referente, capaz de reinventarse en cada proyecto, ya sea sobre las tablas de un teatro, frente a las cámaras de un reality o liderando conversaciones necesarias sobre la industria cultural en el país.

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Camelo, más allá de su talento frente a las cámaras, también ha llamado la atención por su sinceridad y su postura clara frente a las diferentes situaciones que ocurren en el país, sin dejar de lado, la política colombiana. En medio de una de sus más recientes publicaciones Abelardo de la Espriella terminó siendo el protagonista, luego de que asistiera a un debate con los jóvenes, el cual es organizado por Caracol Televisión.

A lo largo del mismo la molestia se hizo presente en el candidato por algunas de las preguntas por parte de los jóvenes. “Esto no es juego de muñecas (...) Está mal si creen que no hay polarización en la política, la política es así (...) Dejen de hacer el drama es que en Colombia la gente es un poco dramática, eso siempre me pasaba en la Universidad siempre gustaban las peladas más bonitas y entonces decían que le pasa a este costeño, chiquito, cabezon”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Abelardo de la Espriella en las que fue abucheado en varias ocasiones.

Otro de los momentos destacados fue la duda frente a seguir la línea del gobierno de Javier Miley en Argentina ante el hecho Abelardo fue contundente indicando: “Lo que he dicho que me gusta del presidente Miley no son sus formas de la política tradicional. Yo no soy de los de siempre”. Además de compartir el mencionado video que generó polémica en redes sociales, Cony Camelo aseguró: “Nos quieren volver Argentina, dejando ver que el candidato de su preferencia no sería Abelardo de la Espriella.