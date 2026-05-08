Marbelle se “burló” de Sergio Fajardo tras criticar la ausencia de Abelardo de la Espriella en debate

Más allá de su trayectoria como la “reina de la tecnocarrilera”, Marbelle se ha consolidado en los últimos años como una de las voces más polarizantes y activas en el debate político colombiano. Su figura trasciende los escenarios para convertirse en un referente de la oposición en redes sociales, donde sus opiniones sin filtros sobre el gobierno actual y la coyuntura del país suelen dictar la agenda de tendencias. La artista ha dejado claro que su postura no es solo una reacción momentánea, sino una convicción firme que defiende con un tono directo y confrontacional, lo que la ha llevado a protagonizar constantes choques ideológicos con figuras públicas y seguidores.

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Si bien, desde hace varios años Marbelle ha logrado ganarse el cariño de sus seguidores con cada una de sus canciones y por ende, conciertos en diferentes ciudades del país, lo cierto es que también ha sido blanco de fuertes críticas debido a sus posturas políticas en contra de cada una de las figuras del gobierno de Gustavo Petro y el mismo mandatario.

Ahora se acerca una nueva jornada electoral donde son varios los candidatos que se perfilan como fuertes para esta nueva contienda. Desde hace varias semanas, la intérprete de ‘Adicta al dolor’ ha dejado claro su apoyo a Abelardo de la Espriella, asegurando que es la única salvación para Colombia, estando presente en algunos eventos de su campaña.

Sin embargo, en medio de un reciente debate, la ausencia por parte de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se hizo latente, donde otros candidatos si decidieron participar como Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López,. Sin embargo, la molestia se hizo presente por parte de Sergio Fajardo, quien aseguró: “Si no dan la cara en campaña, mucho menos gobernando”.

Como era de esperarse la serie de críticas no faltaron por parte de varios usuarios y quien tampoco guardó silencio frente a este tema fue Marbelle, fiel defensora de Abelardo de la Espriella, quien aseguró: “Y usted se va a dormir a los debates… Imagínese". Ante sus declaraciones las risas se hicieron presentes en varios internautas, teniendo en cuenta que Sergio Fajardo hace un tiempo se viralizó por esta situación siendo blanco de varios memes y por supuesto, Marbelle no desaprovechó para recordarlo.