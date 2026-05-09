Experiodista de Noticias Caracol se fue en contra de Zapateiro por supuesto acoso sexual, “Descarado”

Noticias Caracol continúa consolidándose como ese referente infaltable que los colombianos eligen para entender el pulso del país desde primera hora del día. Con un despliegue técnico y un equipo de periodistas, el informativo ha sabido adaptar su narrativa a las nuevas plataformas, logrando que la noticia no solo se vea en la pantalla chica, sino que se convierta en el tema de conversación obligado en redes sociales.

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¿Quién es Catalina Botero, experiodista de Noticias Caracol?

Catalina Botero es una conocida periodista paisa que logró ganarse un lugar privilegiado en la pantalla de Noticias Caracol. Recordada por su paso por el equipo de Antioquia, Catalina no solo destacó por su impecable registro frente a las cámaras, sino por su capacidad para contar las historias de su región con una sensibilidad única. Su carisma la llevó a convertirse en una de las reporteras más famosas de la televisión nacional, construyendo una comunidad fiel en redes sociales que hoy sigue de cerca cada uno de sus pasos y celebra su evolución profesional lejos de los sets de Medellín, pues actualmente hace parte de RTVC en la capital colombiana.

Más allá de su trabajo en la televisión colombiana, Botero suele ser bastante activa en sus redes sociales, compartiendo así varios detalles de su vida, pero también refiriéndose a aquellas situaciones que se viven en el país.

Una de las más recientes noticias tuvo que ver con el excomandante del Ejército Nacional, Zapateiro, quien fue imputado por la Fiscalía por acoso sexual, sin embargo, se declaró inocente. Según varias investigaciones habría ejercido acoso sexual conn algunas subalternas a partir de diferentes llamadas, comentarios hostigantes y también observaciones insuantes de pies a cabeza.

Ante la confirmación de esta noticia, Catalina Botero no guardó silencio frente a este tema y aseguró: “Descarado. Que caigan los que tengan que caer. Todo el peso de la ley”. Como era de esperarse varios de los seguidores de la experiodista de Noticias Caracol no dudaron en apoyar sus palabras, dejando claro que este tipo de situaciones no se pueden seguir repetiendo en ninguna esfera, priorizando así entornos seguros para las mujeres.