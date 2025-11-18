“Duros y dolorosos”: Claudia Lozano, de Noticias Caracol, reapareció y habló de su recuperación tras varios días en UCI

Noticias Caracol es el informativo principal de Caracol Televisión que ha acompañado a los televidentes durante 27 años, reportando los principales hechos que suceden en Colombia y en el mundo, contando con una amplia cobertura que abarca aspectos sociales, políticos, económicos, culturales y deportivos, los cuales son expuestos por su equipo de periodistas y presentadores.

¿Qué le pasó a Claudia Lozano, de Noticias Caracol?

La información fue revelada por el presentador Ariel Osorio a través del programa ‘La Corona TV’, destacando la gran amistad con la que cuenta y las oraciones que ha realizado por su pronta recuperación: “Ya habíamos contado su primera batalla de salud, trombosis venosa profunda que casi se convierte en una tragedia, cuando fue sometida a una cirugía para extraer los coágulos que amenazaban su vida, Claudia salió en adelante en su momento se sometió a algunos tratamientos y regresó al set con la misma sonrisa de siempre (...) El viernes pasado Claudia fue recluida nuevamente en cuidados intensivos y la situación es delicada y dolorosa (...)

Ha ingresado a una nueva cirugía por más de 7 horas (...) Una intervención compleja para tratar una invasión abdominal que le está presentando severos problemas de salud. El drama es aún mayor, Claudia lucha por su vida en la clínica, su padre el jueves fue operado (...) Su madre no puede venir a la ciudad por cuidar a su padre“, fueron las declaraciones expuestas.

Claudia Lozano regresó a Noticias Caracol tras estar en UCI

Si bien, hace algunas semanas se dio a conocer que Claudia Lozano había salido de UCI y se encontraba recuperándose, la presentadora de ‘Show Caracol’ optó por no priorizar su salud y alejarse de las redes sociales. Sin embargo, este 18 de noviembre Claudia volvió a aparecer dando un parte de tranquilidad sobre su estado de salud y por ende, agradeciendo las diferentes muestras de cariño y apoyo recibido en medio de esta compleja etapa que vivió y que salió victoriosa.

“Hola, amigos quiero contarles que ya estoy de regreso, fueron días completamente duros, difíciles y dolorosos, pero con toda esa cantidad de mensajes lindos, de bendiciones le llegaron allá a Diosito allá hasta el cielo. Gracias, hoy ya les puedo decir que ya estoy bien, que salí de esos días difíciles, que ya estoy bien, de regreso a Show Caracol. Uno de los lugares de amo, gracias a todos a mi familia, amigos, a mi familia de Noticias Caracol, a los médicos de la Clínica Santa fe, porque hicieron una gran labor conmigo y gracias a todos ustedes”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Claudia Lozano, de Noticias Caracol.

Asimismo, la presentadora de Show Caracol compartió la amorosa bienvenida que le realizaron sus amigos del canal, celebrando su vida y por supuesto, su recuperación. Tras su publicación fueron cientos los mensajes recibidos por parte de sus seguidores y amigos, deseándole lo mejor tras el duro momento vivido.