Expresentadora de RCN preocupó a sus fans tras padecer problemas de salud, “Me voy por urgencias, ya no es normal”

En la competitiva franja de las mañanas, 'Buen Día Colombia’ se ha consolidado como la apuesta del Canal RCN por un entretenimiento dinámico y cercano, alejándose de los formatos excesivamente rígidos. El programa funciona como un termómetro de la cultura pop nacional, donde la mezcla de cocina, entrevistas a celebridades y notas de actualidad se entrega con un tono ligero que busca conectar con la audiencia digital. Su elenco de presentadores, que combina experiencia en el periodismo con perfiles de alta influencia en redes sociales, ha permitido que el espacio no solo se quede en la pantalla del televisor, sino que genere conversación constante en plataformas como Instagram y X.

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¿Quién es Violeta Bergonzi, expresentadora de RCN?

Violeta Bergonzi se ha consolidado como uno de los rostros más frescos y reconocibles de la televisión colombiana, destacando especialmente por su paso como presentadora estrella en el matutino ‘Buen día Colombia’, del Canal RCN. Con una trayectoria que mezcla el modelaje siendo recordada por su participación en el Concurso Nacional de Belleza y el periodismo de entretenimiento, Violeta logró imprimir un sello de espontaneidad y cercanía que la conectó rápidamente con la audiencia.

Su figura representa a la presentadora moderna que no solo domina el set de grabación, sino que también gestiona una comunidad digital sólida, donde comparte su faceta como madre y empresaria. Su salida o transición en los medios siempre genera conversación, pues su estilo audaz para entrevistar y su capacidad para manejar el pulso del entretenimiento nacional la mantienen como un referente vigente en la industria de la farándula colombiana.

¿Qué le pasó a Violeta Bergonzi, expresentadora de RCN?

Violeta Bergonzi además de sus diferentes apariciones en la televisión colombiana también se ha destacado por su presencia en las redes sociales, donde alcanza los más de 700 mil seguidores compartiendo así varios detalles de su vida.

Sin embargo, en medio de una de sus más recientes apariciones Violeta preocupó a sus fanáticos, luego de que se mostrara desde su carro llena de sangre en su naríz: “Llevo como un mes en que de la nada se me viene la sangre por la naríz, me volví nada. Me han hecho examenes que no tengo nada (...) Me voy por urgencias porque esto ya no es normal (...) Desde ayer esta es la tercera vez que se me viene la sangre por la naríz (...) La verdad estoy maluca con mareo y mucho dolor de cabeza (...)

Me cauterizaron varios vacitos de la naríz. Me dolió como un p$t&s. Nada greve, pero si te pasa: cabeza hacia adelante no hacia atrás. Presiona la naríz enla parte blanda. Ve a urgencias por si las moscas", fueron las declaraciones que añadió Violeta Bergonzi a la mencionada publicación.

Violeta Bergonzi. tomada de las redes sociales de Violeta Bergonzi.