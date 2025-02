Expresentadora del Canal RCN habló de los problemas de salud que padece su mamá, “me han hecho despedirme en cada cirugía”

El Canal RCN es un medio de comunicación bastante reconocido en Colombia, contando a diario con un alto número de audiencia, quienes sintonizan desde las primeras horas del día, Noticias RCN, con el fin de estar informado sobre los principales hechos que ocurren en el país y posteriormente, con los dos programas matutinos que siguen en esta franja de horario como lo son ‘Mañana Express’ y ‘Buen día, Colombia’ y ahora una expresentadora de esta producción del Canal RCN habló de los problemas de salud que padece su mamá.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: La lista de estrenos que trae el canal RCN para el 2025

Se trata de Violeta Bergonzi, quien desde el gran estreno de ‘Buen día, Colombia’ ya hace varios años fue una de las principales figuras del programa, en compañía de Ana Karina Soto, Andrés López, Orlando Liñán y mamá Luz. Sin embargo, antes de finalizar el 2024 y en una de las transmisiones en vivo, Bergonzi confirmó su renuncia y su respectiva despedida del programa, donde la tristeza y las lágrimas fueron las protagonistas, dejando claro que el motivo eran sus hijos y su familia, pues fue una decisión que pensó durante cuatro meses.

A pesar de su ausencia en la pantalla chica, la expresentadora de ‘Buen día, Colombia’ sigue presente por medio de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activa y ahora estuvo haciendo parte de ‘Sinceramente Cris’, en compañía de Cristina Estupiñán, donde Bergonzi se refirió a su salida del programa, pero también de su rol como mamá y los momentos difíciles que ha atravesado a causa de los problemas de su salud de su progenitora que vienen desde hace varios años.

“La salud de mi mamá ha sido muy delicada, ha sido muy retador y desafortunadamente en los dos momentos más felices, que han sido los dos nacimientos de mis hijos, han sido los quebrantos de salud más pesados y más críticos de mi mamá, me ha tocado dividirme físicamente, psicológicamente y presencialmente entre estos dos mundos (…) Mi mamá ha venido de cirugía en cirugía, muchos episodios de salud en los últimos años (…) Han sido durísimo (…) No diré que mi mamá está recuperada, porque es imposible, pero está estable y eso se lo agradezco a Dios (…) Me han hecho despedirme de mi mamá en cada cirugía (…) Hemos luchado por su salud (...) Yo por mi mamá hago lo que sea, ahorita existe la posibilidad de que yo le done una parte de mi intestino, estoy esperando a que el médico me dé luz verde porque es lo que tengo que hacer".

Hasta el momento se desconoce cuál es el padecimiento que enfrenta la mamá de Violeta Bergonzi, pues la presentadora optó por no mencionarlo durante esta entrevista.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Violeta Bergonzi, expresentadora de ‘Buen día, Colombia’?

Hace pocas semanas Violeta Bergonzi, de ‘Buen día, Colombia’, confesó que regresaría al Canal RCN con un nuevo proyecto y aunque para ese momento optó por no nombrarlo, días después se conoció que Bergonzi es una de las nuevas participantes de ‘MasterChef Celebrity’ 2025, siendo esta toda una sorpresa para sus seguidores, quienes tenían la esperanza de que regresara a ‘Buen día, Colombia’.

PUBLICIDAD

Lo cierto es que la emoción por parte de la presentadora ha estado más presente que nunca, demostrando así que era uno de los proyectos que le movían el corazón y ahora es toda una realidad. Cabe resaltar que ahora Bergonzi tiene que dividir sus tiempos entre sus hijos y prepararse para cada uno de los retos y respectivas grabaciones del programa.