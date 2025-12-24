Violeta Bergonzi habló sin filtros sobre el tratamiento estético que se realizó tras ganar MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi volvió a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez no por sus platos en MasterChef Celebrity, sino por hablar abiertamente sobre un tratamiento estético que decidió realizarse en el rostro. La presentadora y modelo, quien se coronó como la ganadora de la más reciente temporada del reality, compartió detalles del procedimiento a través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 700 mil seguidores.

Durante su participación en MasterChef Celebrity, Bergonzi se consolidó como una de las favoritas del público y del jurado, destacándose no solo por su talento en la cocina, sino también por su disciplina y carisma frente a las cámaras. En la gran final, compitió con Carolina Sabino, Valentina Taguado y Alejandra Ávila, logrando finalmente levantar el trofeo y sumar un nuevo logro a su carrera en los medios.

Más allá de su faceta profesional, Violeta suele compartir aspectos de su vida personal con sus seguidores. En uno de sus videos más recientes, reveló que se sometió a un procedimiento estético facial, mientras aprovechó el espacio para dar una serie de consejos, fiel a su estilo directo y sin rodeos. “Hoy vengo con varios consejos, el primero es no hacerle caso a los maridos”, dijo entre risas, antes de explicar que el bótox hace parte de su rutina de cuidado personal.

La presentadora aseguró que el procedimiento no le resulta doloroso y que su decisión está relacionada con cómo se percibe frente al espejo. “Eso no me duele, lo que me duele es verme arrugas, verme la mirada caída”, afirmó, dejando claro que se trata de una elección personal ligada a su bienestar y autoestima.

En el mismo video, Bergonzi hizo énfasis en la importancia de acudir a profesionales certificados y desconfiar de precios demasiado bajos. Según explicó, someterse a tratamientos estéticos en lugares no especializados puede representar un riesgo. “No le hagas caso a la amiga que te lleva a ponerte bótox donde cuesta 300 o 500 mil pesos, porque eso ni siquiera cuesta el frasco en el que viene empacado”, advirtió.

Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión sobre la responsabilidad al elegir a quién confiar este tipo de procedimientos. “Si vas donde una persona con una cara maluca o desfigurada, seguramente la tuya te va a quedar igual”, concluyó.

Con su mensaje, Violeta Bergonzi volvió a conectar con su audiencia desde la honestidad, demostrando que, así como en la cocina, también fuera de cámaras apuesta por hablar sin filtros sobre decisiones personales que siguen generando conversación en el mundo del entretenimiento.