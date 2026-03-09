Mujer disparó contra la casa de Rihanna mientras la cantante estaba adentro, ¿está herida?

Una mujer fue detenida por la policía después de presuntamente disparar varias veces contra la casa de la cantante Rihanna en Beverly Hills el pasado domingo 8 de marzo. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses y autoridades locales, la artista se encontraba dentro de la propiedad en el momento del incidente, aunque resultó ilesa.

Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles, los hechos ocurrieron alrededor de la 1:15 de la tarde, cuando las autoridades recibieron una llamada alertando sobre disparos en la zona residencial donde se ubica la mansión de la cantante. Una mujer, descrita como de aproximadamente 30 años, habría disparado varias veces desde un vehículo estacionado frente a la propiedad antes de huir del lugar.

La sospechosa fue detenida poco tiempo después por las autoridades, quienes también recuperaron el arma utilizada. De acuerdo con el portavoz policial Jonathan de Vera, no se reportaron personas heridas durante el incidente, aunque algunos disparos impactaron la puerta de la propiedad y otros elementos del exterior de la vivienda.

¿Dónde vive Rihanna y qué pasó en su casa?

La residencia, ubicada en el exclusivo sector de Beverly Crest, es una mansión de estilo colonial donde la artista vive con su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus hijos pequeños: RZA, Riot y Rocki. Sin embargo, las autoridades no han confirmado si el artista o los niños se encontraban en la casa en el momento del ataque.

Medios como TMZ señalaron que aún no está claro qué motivó el tiroteo ni si la vivienda fue específicamente el objetivo del ataque. Por ahora, el caso continúa bajo investigación por parte de la policía de Los Ángeles.

Hasta el momento, los representantes de Rihanna no han emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el hecho ha generado preocupación entre sus seguidores, ya que ocurrió mientras la cantante se encontraba dentro de su hogar.