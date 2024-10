Rihanna respode si asistió alguna de las fiestas blancas de P. Diddy

El caso de Sean ‘Diddy’ Combs sigue dando de que hablar, con el paso de los días salen más pruebas, fotos y conspiraciones de todos los delitos que cometió el rapero, otro aspecto que ha preocupado al mundo del entretenimiento son los invitados que llegaron asistir a las exuberantes fiestas, pues tanto es fotos como en las listas han salido a la luz nombres bastantes conocidos, como Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Jay- Z, Mariah Carey, Donald Trump, Jennifer López, entre otro más. Actualmente, el rapero está detenido en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Brooklyn a la espera de un juicio por cargos federales que incluyen tráfico sexual, conspiración para cometer crimen organizado y transporte con fines de prostitución. Por otro lado, ninguno de los famosos mencionados ha hablado frente a tema, solo Rihanna dio algunas palabras respecto al caso, esto porque un paparazzi le pregunto.

Esto sucedió cuando Rihanna, iba saliendo de una fiesta y fue abordado por una gran cantidad de paparazzi, uno de ellos le preguntó directamente si asistió a estas fiestas conocidas como “Freaks Offs”: “¿Fuiste a alguna de las fiestas de P. Diddy? ¿Estuviste involucrada en alguno de los incidentes?” Rihanna no dudo en contestar y lo hizo de forma rápida y concisa: “Eso es una locura”, dijo en tono de broma mientras entraba a un auto. La estrella pop sería de los pocos famosos que han mencionado el tema, otro de ellos fue el también rapero 50 cent, que junto a Netflix se estan preparando para producir una serie documental sobre los cargos de imputados a Sean “Diddy” Combs.

¿P. Diddy le habría hecho alguna propuesta a Karol G?

En redes sociales también ha venido creciendo el rumor de que quizá el rapero llegó a hacerle alguna propuesta a la cantante, ya que sí hay fotografías de Karol G junto a P.Diddy a comienzos de su carrera y hay una entrevista donde la paisa menciona “En un momento de mi carrera tuve un empresario que me prometió el mundo a cambio de que estaba súper enamorado de mí, que qué le iba a dar. En ese momento sí fue muy frustrante porque las mujeres no somos mercancía, no somos intercambiables. Así que me tocó el camino largo, pero lo logramos”. Este video ha hecho especular que quizá se trate el rapero.