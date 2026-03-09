Felipe Saruma se ‘quemó’ en las elecciones 2026 y aun así no renuncia a la política: “esto apenas comienza”

El nombre del creador de contenido colombiano Felipe Saruma apareció con fuerza en la política nacional a finales de 2025, cuando anunció su candidatura a la Cámara de Representantes de Colombia por el departamento del Atlántico. Su aspiración, respaldada por el Cambio Radical, generó una amplia conversación en redes sociales, tanto por su popularidad como por el debate sobre el papel de los influenciadores en la política.

El joven creador de contenido, cuyo nombre real es Andrés Felipe Camargo, logró 44.075 votos, lo que representó cerca del 4,1 % del total de la votación. Con ese resultado se ubicó en el cuarto lugar dentro de la lista de Cambio Radical en el departamento.

Aunque su votación lo posicionó entre los candidatos más respaldados de su partido en la región, el resultado no fue suficiente para alcanzar una curul. La colectividad obtuvo tres escaños en el Atlántico, lo que dejó a Saruma por fuera del Congreso en su primera incursión electoral.

¿Cómo le fue al influencer en las elecciones?

La candidatura del influencer generó opiniones divididas durante la campaña. Mientras algunos seguidores celebraron que figuras provenientes del mundo digital intenten participar en la política, otros cuestionaron si los creadores de contenido cuentan con la experiencia necesaria para ocupar cargos de representación pública.

Saruma había presentado su aspiración como una forma de trasladar a la política el enfoque que, según él, ha intentado mantener en su carrera digital: conectar con las personas y promover proyectos con impacto social.

“Algo que me caracteriza en general es que me gusta agregar valor a las personas en lo que hago. Por eso en todos mis proyectos intento enviar un mensaje inspirando y conectando con millones de personas, porque hace parte de mi propósito de vida. Lo hago por vocación y por el profundo agradecimiento que tengo con esta región que me lo ha dado todo”, explicó durante su campaña.

En varias intervenciones también defendió su edad frente a quienes cuestionaban su experiencia para aspirar al Legislativo. “He sido muy joven para emprender, para crear mi empresa, para inspirar a millones. Creo que no hay una edad específica para entender las comunidades y ayudarlas a que su voz sea escuchada”, afirmó.

Aunque su debut en la política no terminó con una curul, la participación de Felipe Saruma dejó sobre la mesa el debate sobre la creciente presencia de figuras digitales en escenarios electorales y su capacidad para movilizar votantes en Colombia.