“Solo quisiera gritar”, María Claudia Tarazona dedicó sentido mensaje a Miguel Uribe en medio de las elecciones

Este domingo 8 de marzo de 2026, Colombia vive una de las jornadas democráticas más cruciales de su historia reciente. En este día, millones de ciudadanos acuden a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República(Senado y Cámara de Representantes) para el periodo 2026-2030.

Esta elección es fundamental no solo porque define el equilibrio de poder legislativo que acompañará al próximo gobierno, sino también porque se eliminan formalmente las curules otorgadas al partido Comunes tras los acuerdos de paz, marcando una transición en la composición política del país.

Además de la renovación parlamentaria, la jornada de hoy sirve como un termómetro político definitivo de cara a las presidenciales de mayo. Los votantes tienen la posibilidad de solicitar los tarjetones de las consultas interpartidistas, donde diversas coaliciones definen hoy mismo a sus candidatos únicos para la Presidencia.

Con más de 41 millones de personas habilitadas para votar y un despliegue de seguridad nacional que busca garantizar la transparencia frente a denuncias de irregularidades, el resultado de esta tarde trazará la hoja de ruta política que Colombia seguirá durante los próximos cuatro años.

A la par, el panorama electoral de hoy se ve inevitablemente ensombrecido por el recuerdo del trágico fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, un hecho que marcó un punto de inflexión en la seguridad nacional. El senador y precandidato fue víctima de un sicariato el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá, convirtiéndose en el símbolo más doloroso de la violencia política que ha rodeado este ciclo electoral en la historia reciente.

La justicia ha dado pasos recientes justo antes de la jornada de hoy; el pasado 6 de marzo, Carlos Eduardo Mora González fue condenado a 21 años de prisión por su papel clave en la logística del magnicidio. Este fallo judicial resuena hoy en los puestos de votación, donde la ciudadanía deposita su voto bajo un estricto dispositivo de seguridad.

En este importante día, María Claudia Tarazona recordó las elecciones junto a su esposo, Miguel Uribe, dedicándole un sentido mensaje: “En todas las elecciones, las niñas, Alejandro tú y yo, nos vestíamos con camisa blanca para salir a votar. Trabajamos incansablemente con compromiso, con dedicación y entrega, con principios y valores durante 15 años, sin parar”.

Añadiendo: “Esperamos este día con tanto anhelo.Hoy mi dolor es infinito, se agotan las palabras y solo quisiera gritar.Le pido a Dios que nos sostenga, que hoy no nos deje caer, y que guíe a nuestro país, por el que diste tu vida.”