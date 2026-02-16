María Claudia Tarazona reveló cómo tuvo que darle la noticia a su pequeño hijo sobre la muerte de Miguel Uribe:

María Claudia Tarazona es recordada por haber sido la esposa y compañera de vida del reconocido líder político Miguel Uribe Turbay, con quien formó un hogar marcado por el compromiso social y el servicio público hasta el fallecimiento del dirigente. Tras la partida de su esposo, María Claudia ha mantenido un perfil caracterizado por la discreción y la fortaleza, enfocándose en la crianza de sus hijos y en preservar el legado de integridad y los valores que compartía con el senador.

Puede leer: “Podía perder la pierna”: María Claudia Tarazona reveló angustioso momento que vivió tras atentado a Miguel Uribe

Aunque se ha mantenido alejada del ojo público y de la política activa en comparación con otros miembros de la familia Uribe, su presencia sigue siendo un testimonio vivo de la tragedia que marcó la partida de su esposo. Recientemente, Tarazona estuvo en el podcast ‘La Sala de Laura Acuña’, donde contó a detalle lo ocurrido, mientras que la famosa presentadora describió la entrevista como una de las más triste y difícil de lo que lleva su proyecto.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Tarazona comentó cómo fue darle la noticia a su hijo Alejandro, quien estaría sobre los 6 años y a quien la mujer tuvo que contarle la tragedia que le quitó la vida a su papá tal cual. “Me tocó decirle es que tu papá le dispararon, me asesoré y expertas en crianzas y sobre todo el duelo, estuvieron conmigo y me acompañaron a contarle a Alejandro, yo me agaché, lo mire a los ojos y le dije lo que le había pasado a su papá. Porque todos los niños sabián, fue una noticia tan grande que niños de la edad de Alejandro sabián (...)”, narró.

En cuanto a sus hijas mayores revela que lo más díficil ha sido ver sufrir a su hermanito pequeño, que es el consentido de las tres, al igual que la verla a ella superando el duelo, pero que han estado muy acompañadas y juntas. “Nos dedicamos a estar juntas y acompañarnos y ese es un gran regalo, yo creo que tengo las piezas para poderme armar y siempre con el proposito de seguir amando a Miguel (...)”, añadió.

La presentadora soprendió a María Claudia con un video de sus tres hijas dandole palabras de aliento y agradecimieto por su rol como madre y su fortaleza para seguir tras la dolorosa perdida, por lo que la entrevista estuvo llena de momentos de llanto, en el que Laura Acuña tambien se vio bastane conmovida.