Rodeado de amor: así fue el voto de Juan Daniel Oviedo al lado de su joven novio

Tras su salida del Concejo de Bogotá en mayo de 2025, Juan Daniel Oviedo, el exdirector del DANE oficializó su precandidatura presidencial bajo el movimiento “Con Toda por Colombia”, recorriendo el país en transporte intermunicipal para marcar una distancia simbólica con las élites tradicionales.

Esa narrativa de “política a pie” ha sido el eje central de su estrategia para conectar con el electorado de las regiones, alejándose de las camionetas blindadas y los discursos en plazas cerradas. Mientras que, su discurso se ha centrado en la toma de decisiones basadas en datos técnicos y lejos de los extremos ideológicos, busca capturar el voto de los ciudadanos cansados de la polarización entre el petrismo y la derecha tradicional.

Durante este 8 de marzo de 2026, Oviedo se somete al veredicto de las urnas dentro de la Gran Consulta por Colombia, una coalición que agrupa a diversos sectores de centro y centroderecha. A pesar de los ataques personales y comentarios homofóbicos que marcaron el cierre de su campaña y que generaron un inusual respaldo transversal de distintos sectores políticos, el candidato ha mantenido su enfoque en propuestas estructurales.

Su plataforma prioriza la formalización laboral de más de 12 millones de colombianos, la estabilización de la matriz energética y una gestión eficiente del gasto público que evite nuevas reformas tributarias. A su puesto de votación, el precandidato presidencial llegó acompañado de su pareja, Sebastián Reyes, su mascota y también con su madre, proyectando una imagen de serenidad y calidez.

El precandidato expresó: “Con alegría, ilusión y mucha energía, junto a mi mamá, Sebas y Mora ejercimos nuestro derecho al voto.¡Votamos para estar Con toda por Colombia y Con toda por Bogotá!“.

¿Quién es la pareja de Juan Daniel Oviedo?

En medio de su carrera pública, Oviedo ha sido abierto sobre su orientación sexual y su vida sentimental. Desde hace más de una década mantiene una relación con Sebastián Reyes, un diseñador de moda que ha mantenido un perfil relativamente discreto frente a los medios.

Según ha contado el propio político en entrevistas, la relación con Reyes comenzó hace más de 12 años y se ha caracterizado por la independencia y el apoyo mutuo. La pareja se conoció en el centro de Bogotá y, desde entonces, han construido una relación estable que ha acompañado los distintos momentos de la vida profesional de Oviedo.

Sumado a esto, Juan Daniel contó en una entrevista de Por La Ventana Podcast, que no se ha casado con su pareja, porque disfruta de su vida de novios y que está enamorado y feliz. Su pareja tiene 37 años, mientras que Juan Daniel tiene 48.