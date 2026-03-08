Melina Ramírez se reunió con la expareja de su esposo una vez más, por esta especial razón

Melina Ramírez es una reconocida presentadora de televisión y modelo colombiana nacida en Cali, su belleza desde muy joven la llevó a ser segunda finalista en el concurso Señorita Colombia 2011-2012, representando al Valle del Cauca, y luego como segunda finalista en Top Model of the World 2012.

Sin embargo, más allá de los sets de grabación, la caleña atraviesa uno de sus momentos personales más plenos tras consolidar su hogar con el reconocido actor Juan Manuel Mendoza. La pareja, que se convirtió en una de las favoritas de la farándula tras iniciar su relación en 2020, selló su compromiso con una íntima y elegante boda en 2023.

Uno de los aspectos que más admiran los internautas es la armonía con la que ambos han integrado a sus hijos de relaciones previas. Melina, madre de Salvador (fruto de su anterior relación con Mateo Carvajal), ha acogido con profundo cariño a Valeria Mendoza, la hija mayor de Juan Manuel.

Valeria, mantiene un gran relación con Melina, siendo ejemplo de respeto y afecto; no es raro verlas compartir momentos especiales en familia, donde la presentadora siempre destaca el rol tan importante que la pequeña ocupa en su vida. El pasado 3 de marzo, la adolescente llegó a sus 15 años, rodeada de tiernos mensajes de felicitación de parte de sus padres, mientras que la celebración la llevaron a cabo este fin de semana.

Las dos familias se reunieron, por un lado, Melina, Salvador y Juan Manuel Mendoza, mientras que por el otro, Daniella Donado, su esposo Virgilio Torres y sus tres hijos, todo con el fin de celebrar la vida de Valeria. Este gesto fue bastante halagado por los internautas, resaltando la madurez de los padres, para compartir estos espacios con sus parejas actuales.

¿Quién es la expareja de Juan Manuel Mendoza?

Daniella Donado Visbales una reconocida actriz, presentadora y modelo proveniente de Barranquilla, quien inició su carrera en el mundo del entretenimiento como modelo y luego incursionó en la actuación, participando en diversas y recordadas producciones de televisión como“Oye Bonita”, “Los Protegidos” y “La Viuda Negra”

La primera telenovela de la que hizo parte Donado, fue ‘Los Protegidos’ del año 2008donde compartió set con Verónica Orozoco y Luis Eduardo Arango,la cual fue producida en el año 2007. Mismo año en que alcanzó la corona como Reina del Carnaval de Barranquilla,lo que impulsó su popularidad y la consolidó como una figura destacada en la farándula colombiana.

En cuanto a su vida privada, estuvo casada con el actor Juan Manuel Mendoza, actual esposo de Melina Ramírez, con él tuvo a su primera hija, Valeria.Después de su divorcio encontró el amor de nuevo, de parte del empresario Virgilio Torres Vengoechea con quien tuvo a dos hijos más, Santiago y Daniel.