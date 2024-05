“Sufrí mucho” Julio César Herrera contó la difícil situación que vivió en las grabaciones ‘Yo soy Betty la Fea’

Julio César Herrera Neira es un reconocido actor colombiano nacido el 11 de julio de 1969 en San Gil, Santander. Es ampliamente conocido por su papel de Freddy Stewart Contreras en la exitosa telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”, donde interpretó al mensajero de la empresa EcoModa y enamorado de Aura María Fuentes.

A lo largo de su carrera, ha participado en una variedad de producciones tanto en televisión como en cine. En televisión, ha tenido roles en series como “Chichipatos” en Netflix, “Tormenta de amor” en Canal RCN, y “Sin senos sí hay paraíso” en Telemundo. Además, ha hecho apariciones en reality shows como “MasterChef Celebrity” y “Dancing with the Stars” en Costa Rica.

Julio César Herrera ha sido galardonado con premios como el Premio TVyNovelas y el Premio India Catalina por su actuación en “Yo soy Betty, la fea”. En su vida personal, está casado con Aída Bossa, una cantante y actriz de televisión, y juntos tienen una hija llamada Mikaela Herrera Bossa.

Ahora bien, en diálogo con su colega Natalia Ramírez, que interpretó a Marcela en la novela, compartió una experiencia desafiante que vivió durante el rodaje de la telenovela. En una escena particular, su personaje Freddy debía llevar a Betty, interpretada por Ana María Orozco, a entregar unos documentos en motocicleta. Herrera recordó que esta escena fue muy estresante para él, ya que era una de sus primeras escenas importantes y quería hacerlo bien.

“La escena que no me gustó, no por mala, lo que pasa es que sufrí mucho. Fue en exteriores. La hicimos en agosto de 1999. Era esa escena en la que Freddy tenía que llevar a Betty a llevar unos papeles a Don Armando (sic)”, afirmó.

Durante la grabación, enfrentó varios problemas: la primera vez se le cayó la moto, y la segunda vez perdió los papeles, lo que le causó mucho estrés y sudoración. Además, un técnico de la serie lo criticó, diciendo: “No sé para qué contratan jóvenes que no tienen experiencia para trabajar en televisión”. A pesar de que la escena resultó bien al final, Herrera confesó que no tiene un recuerdo grato de ese momento.