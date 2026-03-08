Esta sería la diferencia de edad entre Abelardo de la Espriella y su esposa, Ana Lucía

Conocido por su estilo audaz y una carrera de más de dos décadas como uno de los abogados penalistas más influyentes del país, Abelardo de la Espriella ha dado un salto definitivo de los estrados judiciales a la arena política con su movimiento ‘Firme por la Patria’. Su propuesta, centrada en la “mano de hierro” contra la criminalidad, el recorte del Estado y una visión económica de libre mercado, lo ha posicionado como uno de los candidatos más destacados para las próximas elecciones presidenciales para este 2026. Más allá de su faceta pública y sus constantes duelos dialécticos en redes sociales, De la Espriella proyecta una imagen de éxito que combina su pasión por la moda de lujo, la música y el bienestar familiar.

¿Cuántos años lleva Abelardo de la Espriella con su esposa?

Durante más de 17 años, Abelardo ha construido una familia junto a Ana Lucía Pineda, con quien compartió desde su infancia varios momentos. Años más tarde, Abelardo se radicó en Bogotá y volvieron a verse quedando flechado con su belleza, tanto así que comunicó con su mamá para conocer más detalles sobre ella, ya que Ana Lucía es melliza.

Tiempo después, De la Espriella comenzó a cortejarla pasando su cumpleaños con ella y otros de sus amigos en Miami, donde el amor entre ellos fue más que evidente y tras algunos meses de relación el abogado le pidió matrimonio construyendo así una familia que con el paso de los años se ha mantenido a pesar de los altibajos.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Abelardo de la Espriella y su esposa, Ana Lucía?

De acuerdo con la información mencionada por Abelardo de la Espriella a través de su plataforma oficial como lo es ‘De la Espriella Style’ contó su historia de amor con Ana Lucía Pineda donde se dio a conocer que Abelardo de la Espriella es 10 años mayor que su esposa, Ana Lucía Pineda.

Lo que queda claro es que la diferencia de edad entre ellos no termina siendo un problema, pues el amor sigue más que presente y muestra clara de ello son los más de 16 años que llevan juntos.