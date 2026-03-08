Abelardo de la Espriella ya votó y encomendó su sufragio a Dios frente a los jurados: ¿pidió consulta?

Desde la 8:00 a.m, miles de colombianos se volcaron a las urnas para ejercer su derecho al voto por las legislativas y las consultas para la Presidencia. Justamente uno de los más opcionados para reemplazar a Petro en la Casa Nariño, Abelardo de la Espriella, ejerció su sufragio; un acto en el que quedaron en evidencia varios detalles.

Por medio de su cuenta de ‘X’ el conocido ‘Tigre’ emitió un extenso comunicado con el que invitó a sus seguidores a votar por su lista por el Movimiento de Salvación Nacional, mensaje en el que expresó:

“Hoy el alma está llena de patriotismo y la fe está puesta en el futuro de nuestra amada patria. La democracia no es solo un derecho; es el valor supremo que nos une como nación, el faro que ilumina el camino hacia la libertad y la prosperidad. Hoy, en las urnas, comienza la verdadera renovación: hoy iniciamos la transformación de Colombia en la Patria Milagro, esa Colombia soñada por todos nosotros, la que se levantará como una nación admirada por el mundo entero, con salud, igualdad, justicia y oportunidades para cada hijo de esta tierra sagrada”, manifestó.

“Deseo de corazón suerte y bendiciones a todos los candidatos de todos los partidos que, con valor inquebrantable, han resistido las horas más oscuras, que han salvaguardado la democracia y no la han dejado perder. Hoy podemos avanzar, juntos, hacia la luz y abandonar la oscuridad. Que Dios guíe sus pasos y fortalezca sus convicciones. Como líder que ama a esta patria por encima de todo, extiendo mis brazos abiertos a todos los colombianos, sin importar su color político”, añadió.

Seguido a esta publicación, De la Espriella montó un video en sus redes en el que mostró lo que fue su votación, en el Colegio La Enseñanza de Barranquilla: “Ya ejercí mi derecho al voto para cambiar el rumbo de Colombia. Firme por la Patria”.

Dentro de lo que más resaltó en el video se detalla el hecho de que no pidió el tarjetón de las consultas; además de que se santificó en varias ocasiones.

¿Quién ganaría la presidencia de Colombia entre Cepeda y De la Espriella?

Basado en los resultados de “La Gran Encuesta” (GAD3 para Noticias RCN) y la medición de Invamer (para Blu Radio y Noticias Caracol) de finales de febrero de 2026, Iván Cepeda ganaría la presidencia en un eventual enfrentamiento directo contra Abelardo de la Espriella. Según los datos analizados, Cepeda mantiene una ventaja sólida tanto en la intención de voto para la primera vuelta como en los escenarios simulados de balotaje. En el estudio de Invamer, Cepeda alcanza un 43,0% frente al 23,4% de De la Espriella en la primera vuelta, diferencia que se ensancha en la segunda vuelta, donde el candidato del Pacto Histórico obtendría un 59,4% de los apoyos frente al 37,4% del abogado.

Por otro lado, la encuesta de GAD3 muestra un panorama un poco más competitivo pero con la misma tendencia de liderazgo para la izquierda. En este sondeo, Cepeda encabeza la intención de voto con un 34% sobre un 26% de De la Espriella; sin embargo, en el escenario de segunda vuelta, el margen se estrecha a solo cinco puntos, con Cepeda obteniendo un 38% y De la Espriella un 33%. Esta diferencia sugiere que, si bien Cepeda es el favorito actual, De la Espriella logra capturar un voto de opinión significativo que podría convertir la elección en una disputa abierta, dependiendo de la movilización de los indecisos y las alianzas que se concreten tras las consultas de marzo.