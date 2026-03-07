‘Perrita’ golden retriever recibió serenata de mariachis antes de que le pusieran la eutanasia

Seguramente al scrollear en redes como TikTok se ha topado con infinidad de videos de mascotas, algunos de ellos bastante emotivos. Justamente un usuario de esta red social le dejó el ‘ojo aguado’ a miles de internautas, al mostrar la serenata de mariachis que le pagó a su ‘perrita’ un día antes de aplicarle la eutanasia

El usuario ‘@felioks23′, fue el encargado de publicar esta escena en la plataforma china, imágenes en las que se ve los últimos instantes de vida de su canina de raza golden retriever que respondía al nombre de Cattaleya; animalito al que un grupo de mariachis le cantó las letras de la canción ‘Amor Eterno’ del ‘Divo de América, Juan Gabriel.

“Son los seres que más amamos y los que menos viven, deberían ser eternos”, “Que homenaje tan hermoso”, “Este video si me destrozó”, “Se nota que la amaste hasta el último instante”, “Lo lamento demasiado”, “Es el día que más temo”, “Ojalá nunca se fueran”, y “Te acompaño en tu dolor”, fueron algunas de las reacciones en el clip.

Alcaldía de Bogotá abrió 4.000 cupos para esterilización gratuita en marzo

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) de Bogotá, lanza una nueva maratón de jornadas de esterilización en las localidades de la ciudad. El objetivo es claro: reducir el abandono y mejorar la salud de los peludos de casa. Acá todo lo que debe saber.

Si usted es de los que considera que su perro o su gato es un miembro más de la familia, esta noticia le interesa. Durante todo el mes de marzo, el Distrito ha puesto sobre la mesa una oportunidad de oro: 4.000 turnos gratuitos para esterilizar a caninos y felinos en diferentes puntos de Bogotá.

Esta iniciativa del IDPYBA busca no solo controlar la sobrepoblación de animales en las calles —una problemática que no da tregua— sino también aliviar el bolsillo de los ciudadanos, especialmente de aquellos que residen en estratos 1, 2 y 3, quienes son los beneficiarios directos de este programa.

¿Cómo agendar el turno para la esterilización?

Cómo agendar : El proceso es digital a través de la página oficial del IDPYBAo presencial en los puntos SuperCADE .

El proceso es digital a través de la página oficial del IDPYBAo presencial en los puntos . Requisitos de la mascota: Tener entre 4 meses y 8 años de edad y contar con buena salud.

Tener entre 4 meses y 8 años de edad y contar con buena salud. Requisitos del dueño: Vivir en Bogotá y presentar un recibo de servicios públicos reciente.

Vivir en Bogotá y presentar un recibo de servicios públicos reciente. Preparación: La mascota debe cumplir un ayuno riguroso (8 horas para sólidos y 3 para líquidos) antes del procedimiento.

Esta iniciativa busca controlar la sobrepoblación animal y mejorar la salud de las mascotas, previniendo enfermedades como tumores e infecciones. Los turnos suelen agotarse rápido, por lo que se recomienda realizar el trámite lo antes posible.