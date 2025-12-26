¿Son Familia? Norberto reapareció en redes y muchos creían que era Dilian Francisco Toro

‘El estilista de los famosos’, así es conocido Norberto Muñoz Burgos, talentoso peluquero que es considerado uno de los más importantes de esta industria en Colombia, mismo cuya popularidad lo llevó a tener una sección en el programa ‘Sábados Felices’ junto al humorista ‘Don Jediondo’. Tras varios meses de no salir en redes, Muñoz realizó un video para su distinguida clientela, en el que lo compararon con varios personajes de la política y el entretenimiento.

Más allá de su éxito empresarial que lo tiene como propietario de ‘Norberto Peluquería’, una de las más famosas de la capital colombiana; a este personaje también se le conoce por sus cirugías plásticas que lo han llevado a cambiar su apariencia, algunas de ellas en su rostro.

Tras un 2025 llenó de trabajo y prosperidad, Norberto decidió publicar un video en TikTok en el que le agradeció a quienes confían en sus manos y las de sus profesionales para el cuidado de sus cabelleras, y lo hizo con las siguientes palabras:

“Hoy les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todas mis clientas, que me quieren y las quiero mucho. Las espero el otro año para hacerles cosas muy novedosas; espero verlas pronto en mi salón. (...) Gracias de corazón por venir, por elegirnos y por permitirnos ser parte de cada uno de sus momentos especiales. Su confianza es el mejor regalo y la razón por la que cada día damos lo mejor. Que esta Navidad esté llena de amor, paz y alegría, y que el nuevo año llegue cargado de salud, sueños cumplidos y nuevas oportunidades”, afirmó Muñoz.

Este clip pasó rápidamente la barrera de las 200.000 reproducciones en la plataforma china, dejando comentarios como: “¿Es el hermano de Giovanny Ayala?“, ”Pensé que era la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro", “¿Verónica Alcocer, eres tú?“, ”Pensé que era Cris Valencia", “Juraba que era Juan Manuel Santos”, y “Está muy conservado”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe acotar que, a pesar del parecido entre el estilista y los personajes mencionados en los comentarios, él no es familiar de ninguno de ellos.