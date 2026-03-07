Las “ARMY” le están dando palo a Mabel Cartagena por ganarse un viaje a Corea para ver a BTS

Mabel Cartagena es una destacada presentadora, influencer y empresaria colombiana nacida en Cartagena. Su carrera en los medios comenzó en 1990 con el programa infantilMonachosen Telecaribe. A lo largo de los años, ha participado en reconocidos espacios televisivos como’Muy Buenos Días’, ’El Lavadero’y ’También Caerás’,consolidándose como una de las figuras más queridas de la televisión nacional.

Uno de los aspectos que la presentadora ha compartido públicamente es su fanatismo por BTS, lo que no solo se ha convertido en su afición, sino que también en su sello personal, llegando incluso a viajar al exterior para asistir a sus conciertos y coleccionar con entusiasmo todo tipo de merchandising oficial.

Mabel suele referirse a los siete integrantes del grupo como sus “chinos” y ha logrado que sus seguidores, a quienes llama “mis gordis”, se familiaricen con términos como bias o comeback, demostrando que la música de la banda surcoreana ha sido para ella una fuente de alegría y una forma de conectar con una comunidad global masiva.

Este gran fanatismo la llevó a ser elegida por el equipo de Netflix para viajar a Seul, Corea junto a tres Armys más, esto para ir al concierto de comeback de la banda después de haber estado prestando servicio militar. La cartagenera compartió en video el momento exacto en el que llegó la noticia, en el que se le ve llena de emoción y después en lagrimas ante la llamada.

Sin embargo, dentro del mismo fandom, Mabel había protagonizado una polémica por visitar la vivienda de uno de los integrante del grupo durante un viaje a Corea del Sur, por lo que la empezaron a acusar de acosadora. Al respecto, la presentadora enfatizó que nunca acampó ni persiguió al cantante y que tenía derecho a disfrutar de los sitios icónicos del K-pop como cualquier otra seguidora que visita el país asiático.

Ahora con la noticia de Netflix, las Armys están divididas, unas celebran que Mabel este tan emocionada y otros no han dejado de indicar que no es realmente fan o que no merece este vieja, por lo que ella expresó:

“Ustedes no saben la envidia tan horrible y el odio tan impresionante que ha despertado que me hayan llevado a mí como invitada con Netflix. Esto ha sido una locura.O sea, en Twitter, que es una red social que yo la verdad poco estoy, pero cuando hay veces que me meto a compartir algunas cositas… ay, gordi, esto ha sido de terror, o sea, de terror”.