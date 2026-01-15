¿Cuánto costaría ver a BTS en Bogotá? Esto es lo que se proyecta para las boletas de su gira mundial

El regreso de BTS a los escenarios ya es una realidad. La agrupación surcoreana, considerada uno de los mayores fenómenos del pop global, confirmó oficialmente su próxima gira mundial, con la que volverá a encontrarse con millones de fans tras varios años de pausa.

El anuncio se produce a pocos días de su esperado retorno discográfico, programado para el 20 de marzo, fecha en la que RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook lanzarán su quinto álbum de estudio, titulado BTS The 5th Album. El nuevo trabajo contará con 14 canciones inéditas y marcará una nueva etapa en la carrera del grupo.

De acuerdo con HYBE Labels, la gira arrancará en Corea del Sur y se extenderá por distintos continentes, incluyendo paradas en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. En el caso de la región, BTS tiene programadas dos fechas en Bogotá, los días 2 y 3 de octubre de 2026, una noticia que ha generado gran expectativa entre el público colombiano.

El recorrido latinoamericano también contempla conciertos en Lima (9 y 10 de octubre), Santiago de Chile (16 y 17), Buenos Aires (23 y 24) y São Paulo, ciudad en la que ofrecerán tres presentaciones los días 28, 30 y 31 de octubre. Esta extensa agenda reafirma la estrecha relación del grupo con sus seguidores en Latinoamérica, quienes esperaban desde hace años el regreso del septeto.

La gira de 2026 será la primera gran serie de conciertos internacionales de BTS tras su pausa, lo que la convierte en una oportunidad especial para los fans que no lograron verlos en vivo en etapas anteriores. Además, el tour incluirá presentaciones en ciudades clave como Seúl, Tokio, Madrid, Londres y varias localidades de Estados Unidos y Canadá.

Por ahora, no se han revelado detalles sobre el estadio o recinto que albergará los conciertos en Bogotá, ni las fechas oficiales de venta de boletería o los precios de las entradas. Esta información será anunciada en las próximas semanas por los organizadores.

No obstante, tomando como referencia giras anteriores y análisis del mercado, se estima que los precios podrían variar ampliamente según la ubicación. En otros países, las entradas más económicas han oscilado entre 75 y 150 dólares, mientras que las localidades intermedias se han ubicado entre 200 y 350 dólares. Las zonas premium y cercanas al escenario, así como paquetes VIP, han superado los 400 dólares.

Un antecedente clave fue la Love Yourself World Tour de 2019, cuando BTS logró llenar estadios como el Allianz Parque de São Paulo, con más de 55.000 asistentes por noche, evidenciando el enorme impacto económico y cultural del grupo en la región.

Las proyecciones para la gira de 2026 indican que los valores finales podrían ser superiores a los de años anteriores, debido a factores como la inflación y la alta demanda acumulada tras el prolongado tiempo sin conciertos del grupo. Todo apunta a que el regreso de BTS será uno de los eventos musicales más esperados del año.