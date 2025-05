Mabel Cartagena habló de la gran crisis económica que tuvo después de haber vivido en Argentina

Mabel Cartagena es una destacada presentadora, influencer y empresaria colombiana nacida en Cartagena. Su carrera en los medios comenzó en 1990 con el programa infantil Monachos en Telecaribe. A lo largo de los años, ha participado en reconocidos espacios televisivos como’Muy Buenos Días’, ’El Lavadero’ y ’También Caerás’, consolidándose como una de las figuras más queridas de la televisión nacional

PUBLICIDAD

Entre proyectos más recientes de Mabel, se encuentra que el 2024 logró tener su propio programa internacional, ’Tu casa, un hogar con Mabel Cartagena’, en Discovery Home & Health. En este espacio, junto al diseñador Juan Sebastián Rangel, transforma hogares en 24 horas, enfocándose en cómo la organización y el diseño pueden mejorar la vida emocional y familiar de las personas. Además, de que es bastante activa en redes sociales y recientemente pasó por el pódcast de ‘Vos Podés’ de Tatiana Franko, para hablar a detalle de su vida.

En su vida personal, Mabel está casada con el tenista argentino Sebastián Decoud, con quien tiene dos hijos, Luca y Mateo. De hecho, se fue a vivir a Argentina en 2009 y 2011, tras su matrimonio con él en 2009, pero en 2011, Mabel decidió regresar a Colombia debido a dificultades para adaptarse a la vida en el extranjero y a diferencias personales, lo que la llevó a considerar el divorcio, además que vivió una crisis económica.

“Yo no me avergüenzo de esas cosas, cuando regresó de Argentina como estábamos económicamente aquí, yo tenía un colchón inflable que me prestó mi hermano y ese colchón tenía demasiados huecos. Entonces yo me tenía que levantar en la noche a inflarlo para que mi hijo no se hundiera.” Expresó que además que su hermano tuvo que prestarle una nevera de medicinas para poder poner la leche, el queso y el jamón, lo que le generó bastante desesperación por el estilo de vida que llevaba gracias a la televisión.

Tatiana Franko de ‘Vos Podés’ puso en duda al jurado de los Premios India Catalina

El 5 de abril de 2025 se llevaron a cabo los Premios India Catalina en la ciudad de Cartagena, celebrando su edición número 41, en la que pretendían reconocer las mejores producciones audiovisuales del país en diferentes categorías. Sin embargo, los resultados en algunas nominaciones no fueron del agrado de muchos, una de ellas Tatiana Franko.

La periodista, que tiene un popular pódcast titulado ‘Vos Podés’, perdió en la categoría “Mejor Videocast”. Muchos de sus seguidores y amigos esperaban que ella se llevara la estatuilla, pero no fue así, el ganador fue un formato perteneciente al canal regional, Telecafé.

“Este proyecto que ganó no aparece en ninguna de estas plataformas, solamente aparece en YouTube”, expresó Tatiana, resaltando que su crítica no solo la hacía de forma personal, sino que alzaba la voz por todos aquellos nominados que merecían el premio y no se lo llevaron.Tatiana basó su argumento en el éxito que ha tenido su proyecto al destacar que ‘Vos Podés’ ha liderado los rankings de Spotify en Colombia y cuenta con una sólida base de seguidores.