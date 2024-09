“Me dio una lección”: Mabel Cartagena contó por qué estuvo a punto de divorciarse

Mabel Cartagena le dejó saber a sus seguidores que si bien ha demostrado en diferentes oportunidades que la relación con su esposo, Sebastián Decoud, es bastante fuerte, no siempre fue de esa manera, compartiendo una anécdota en la que confesó que estuvo a punto de divorciarse del deportista por un complicado escenario.

La presentadora tuvo su regreso al mundo de la televisión hace un par de meses al participar en el programa de Discovery Home & Health, ‘Tu casa, un hogar’, en el que se desenvolvió como presentadora y también se involucró con el propósito principal del show: remodelar y ordenar las casas de diferentes personas.

Sin embargo, la colombiana suele estar mucho más activa a través de las redes sociales en donde cuenta varios detalles de su vida, algunos viajes de negocios, otros de placer, además de seguir demostrando lo mucho que le interesa el orden y la limpieza al compartir videos al respecto en sus historias.

Pero no es lo único que Mabel Cartagena publica en sus redes sociales, ya que también protagoniza algunas sesiones de preguntas y respuestas para mantenerse en contacto con sus fanáticos.

Y a propósito de esto, un usuario de Instagram no dudó en abordarla respecto a su relación con su esposo, preguntándole si en algún momento llegó a travesar por una situación con él en la que le hiciera pensar en divorciarse.

Ante esta pregunta, la modelo no dudó en responder: “sí, hace 1.500 años. Lo conté una vez en un live. Para mí fue muy difícil dejar la TV y mi vida entera para irme detrás de él a sus torneos y otros países. Vivimos por temporadas en Suiza, Alemania, Holanda y Argentina y yo simplemente no me pude adaptar”.

Mabel Cartagena no dudó en tomar medidas para separarse de su esposo

En la misma historia, la presentadora siguió abordando la anécdota, contando que este panorama la incomodó de sobremanera, razón por la cual decidió tomar acciones al respecto.

“Empezamos a tener desacuerdos y me devolví sola a Colombia con Mateo bebé y pensé por primera vez que sería mejor separarme”, confesó Mabel Cartagena.

Sin embargo, la colombiana contó que su esposo se esforzó lo suficiente como para que ella nuevamente aceptara seguir teniendo una vida juntos, algo que hasta la actualidad han mantenido.