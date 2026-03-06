Poncho Zuleta se puso a bailar champeta para apoyar a su hija por su candidatura al Congreso

El cantante vallenato Poncho Zuleta volvió a ser tendencia en redes sociales luego de compartir un mensaje relacionado con las próximas elecciones legislativas en Colombia. A través de un video que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores, el artista hizo un llamado a participar en la jornada electoral y expresó su apoyo al partido Centro Democrático.

Las elecciones para el Congreso de la República, en las que se escogerán senadores y representantes a la Cámara, se celebrarán el próximo 8 de marzo, una fecha clave para la renovación política del país. En medio de este contexto, el reconocido intérprete vallenato aprovechó su visibilidad para invitar a los ciudadanos a votar, resaltando especialmente la candidatura de su hija, Claudia Margarita Zuleta, quien aspira a una curul en el Senado.

Poncho Zuleta, una de las figuras más emblemáticas del vallenato tradicional y miembro de la histórica dinastía musical de La Guajira y el Cesar, ha sido durante décadas una voz influyente dentro de la cultura popular colombiana. Conocido por éxitos que marcaron generaciones dentro del folclor, el artista también ha participado en distintas conversaciones públicas sobre temas sociales y políticos.

En el video que se volvió viral, el cantante no solo expresó su respaldo político, sino que también protagonizó un momento familiar que llamó la atención de los internautas. Zuleta aparece bailando junto a su hija mientras le manifiesta su apoyo en esta nueva etapa de su vida pública, combinando el ambiente festivo del vallenato con el mensaje electoral.

Las imágenes han generado diferentes reacciones en redes sociales, donde seguidores del artista comentaron el gesto de respaldo hacia su hija, mientras otros destacaron el ambiente cercano y familiar que transmitió el video.

La candidatura de Claudia Margarita Zuleta se suma a la lista de aspirantes que buscarán un lugar en el Senado en las próximas elecciones, en una contienda que promete ser una de las más observadas del calendario político nacional.