Cantante de Vallenato desata polémica tras enviar un saludo a Nicolás Maduro: “es mi amigo”

Tomás Alfonso Zuleta Díaz, ampliamente reconocido como Poncho Zuleta, es uno de los cantantes más representativos del vallenato tradicional en Colombia. Nacido en Villanueva, La Guajira, e integrante de la conocida Dinastía Zuleta, ha construido una trayectoria de más de cinco décadas que lo posiciona como uno de los grandes exponentes del folclor colombiano.

Le puede interesar:

A lo largo de su carrera ha sido homenajeado en festivales, exaltado por su aporte al género y recordado por éxitos que marcaron a varias generaciones. Su figura, sin embargo, también ha estado rodeada de controversias a lo largo del tiempo, lo que vuelve cualquier comentario suyo un detonante de conversación nacional.

La reciente polémica estalló cuando Poncho Zuleta, durante un evento público, expresó abiertamente su simpatía hacia Nicolás Maduro Moros, jefe del régimen venezolano.

Todo ocurrió mientras una de las personas vinculadas a la organización del show ofrecía palabras de respaldo al mandatario. En lugar de guardar distancia, Zuleta decidió unirse al discurso.

Al tomar el micrófono, el artista guajiro afirmó con contundencia: “Los cantantes podemos saludar a quien nos dé la gana y Maduro es mi amigo”.

Sus declaraciones se viralizaron en minutos, generando todo tipo de reacciones y abriendo un debate que mezcló política, migración, libertad de expresión y el rol público de los artistas.

¿Qué pasó con Poncho Zuleta y Nicolas Maduro?

En redes sociales miles de usuarios expresaron su rechazo. Muchos aseguraron sentirse traicionados por alguien a quien consideraban un ícono del folclor nacional.

Entre los comentarios que más circulan está el de un internauta que escribió: “No parce, así no. Se me cayó un ídolo. Yo entiendo que el arte no debe tener tinte político, pero esta es una coyuntura diferente: es un narco-régimen”.

Otro usuario lamentó la postura del cantante, señalando que llevaba años siguiéndolo: “De mis cantantes favoritos del vallenato, tantos años escuchándolo para que ahora me salga con esto. Mal asesorado, a mi modo de ver”.

En X, un mensaje reunió miles de interacciones:“Que alguien le diga que 8 millones de venezolanos se fueron de su tierra porque el dictador les robó la vida. No debe ser amigo del jefe de un cartel”.

Las referencias a los carteles criminales relacionados con el régimen, como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, también aparecieron con fuerza. Estados Unidos ha señalado a Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y otros altos funcionarios de estar vinculados a estas estructuras.

Si bien no es la primera vez que una figura pública colombiana genera controversia por opinar sobre temas políticos internacionales, el caso de Poncho Zuleta toca fibras sensibles: la migración venezolana, las acusaciones contra el régimen y la influencia cultural del artista.

Lo que para él fue un “saludo personal”, para muchos se convirtió en una falta de empatía hacia millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país por la crisis.

Mientras las redes siguen divididas, el episodio reabre una conversación sobre la responsabilidad social de los artistas y el impacto de sus palabras en un país donde la música está profundamente entrelazada con la opinión pública.