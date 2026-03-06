Poncho Zuleta levantó la voz por su hija y el Centro Democrático de Uribe; pidió apoyo en los votos

Poncho Zuleta, conocido mundialmente como ‘El Pulmón de Oro’, se mantiene como la leyenda viviente más grande del vallenato tradicional en Colombia. Con una trayectoria que supera las cinco décadas, el mayor de la Dinastía Zuleta ha logrado preservar la esencia del juglar mientras se adapta a las nuevas dinámicas del entretenimiento digital. Su voz, que sigue retumbando con la misma potencia en los escenarios más importantes del país, es un patrimonio cultural que une a generaciones. Ganador del primer Grammy Latino en la categoría Cumbia/Vallenato, Poncho sigue siendo el alma de cualquier parranda y una figura mediática que genera noticias tanto por su música como por su inconfundible estilo de vida.

¿Quién es la hija de Poncho Zuleta?

Claudia Margarita Zuleta es la hija del legendario Poncho Zuleta; es una de las figuras políticas más destacadas del departamento del Cesar. Abogada de profesión, con una maestría en Derecho Constitucional y y en Seguridad Social, Claudia Margarita ha logrado labrar un camino propio lejos de los escenarios musicales, consolidándose como una líder de oposición y una voz técnica en temas de salud y administración pública. Su trayectoria incluye haber sido Secretaria de Salud de Valledupar y candidata a la Gobernación del Cesar en múltiples ocasiones bajo el respaldo del Centro Democrático. A pesar de las presiones y desafíos de seguridad que ha enfrentado su familia, ella se mantiene como el orgullo del “Pulmón de Oro”, demostrando que la disciplina y el servicio público son su verdadera vocación.

Poncho Zuleta pidió votar por el Centro Democrático y su hija

En medio de un video que circula por medio de las redes sociales, Poncho Zuleta le pide a sus seguidores votar primeramente por su hija, Claudia Margarita, para posteriormente seguir apoyando al Centro Democrático: “Amigos de mi querida patria colombiana les pido de todo corazón votar al Senado de la República por mi querida hija (...) Por la generala (...) Yo respondo por mi hija en el Senado de la República”. Cabe resaltar que durante el mencionado video también se cuenta con los logos de voto para Uribe al Senado y a Paloma Valencia por la Consulta.