“Material pa’ chimbearlos”: Hassam se fue contra Petro por la millonaria película en la que aparecerá

Gerly Hassam Gómez es uno de los comediantes más exitosos de Colombia, entre otras cosas por su paso por ‘Sábados Felices’ de Caracol; y su aporte al cine cafetero con películas como ‘Sana que sana’ y ‘Agente Ñero Ñero 7′. Justamente Hassam estalló recientemente luego de que se diera a conocer que el presidente Gustavo Petro hará parte de una costosa película financiada por el Estado.

Caracol Radio dio a conocer una fotografía que volvió a poner a Petro en el centro del debate público, pero por un asunto que va más allá de su gestión gubernamental. En la imagen aparece el saliente presidente de Colombia acompañado por el reconocido actor de Hollywood Cuba Gooding Jr., ganador del premio Óscar a mejor actor de reparto en 1997, y por Luis Alfredo “Lucho” Velasco. La escena estaría relacionada con una producción de alto costo que, presuntamente, sería financiada con recursos del Estado, lo que ha generado una fuerte polémica.

¿Cuánto le costó a Colombia la película del Almirante Padilla en la que Gustavo Petro actuó con un famoso actor de Hollywood? (Redes Sociales)

La película, rodada en escenarios de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá, relata la vida del prócer afrocolombiano José Prudencio Padilla. El personaje central es interpretado por Cuba Gooding Jr., quien da vida al almirante guajiro. Entretanto, todavía no se ha precisado cuál sería la participación de Petro y de Velasco dentro del proyecto.

Ante esta situación, Hassam aprovechó lo masivo de su cuenta de ‘X’, para dar su contundente opinión al respecto, aunque no se escapó de la crítica. “Uno no quiere, pero es que dan mucho material pa’ chimbiarlos. Los 5 segundos más costosos de la historia del cine colombiano”, fueron las palabras de Hassam que levantaron una ola de comentarios en la red de Elon Musk.

“Petro hizo en cinco segundos más que lo que ha hecho en su carrera”, “Qué resentimiento, estas fregado Hassan”, “Qué tristeza, usted perteneciendo al sector de la cultura, y atacando que se invierta en cultura solo porque incluyeron al presidente como estrategia de mercadeo para que más personas vean la película”, “Prefiero eso a las películas que usted hizo”, y “De verdad esperaba más de sumercé, pero que argumento tan chimbo”, fueron algunas de las reacciones en contra de las palabras de Hassam.

Cabe acotar que Hassam no fue el único de su gremio que mostró su inconformismo por el filme, ya que Piter Albeiro también utilizó la misma plataforma para expresar: “El man dijo: si no se pudo el Nobel, vamos por el Oscar. (...) Igual siempre he sido un actor de reparto”.