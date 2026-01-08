¿Se acabo?, Maluma fue captado en supuesta discusión con su pareja, Susana Gómez

Maluma es considerado como una de las celebridades colombianas más atractivas, aparte de su talento suelen resaltar su belleza y no solo su público sino gente de todos los lugares. Este 2025 el artista tuvo un exitoso año que se vio acompañado de sus grandes conciertos en el país, tanto en su ciudad Medellín, como en Bogotá.

En cuanto a su vida personal, en 2022 se conoció públicamente su relación sentimental con Susana Gómez, con quien tuvo a su hija, Paris, el 9 de marzo de 2024. A pesar de la fama del cantante, la pareja ha preferido mantener su vida privada lejos de los focos mediáticos, aunque ocasionalmente comparten momentos especiales en sus redes sociales.

Susana tiene 33 años, es arquitecta y cuenta con un emprendimiento de joyas llamado Sileo en Colombia y Miami, su relación con Maluma empezó en el año 2020 cuando surgieron los primeros rumores de romance entre la pareja. Después de verlos tomados de la mano en diversas ocasiones, finalmente confirmaron su relación en diciembre del mismo año.

Le puede interesar: ¿Ana Sofía Henao de regreso a las portadas de cuadernos?, la modelo apareció con Feid por esta razón

Antes, Susana estuvo casada con un empresario y el cantante había estado en una relación con Natalia Barulich, pero se terminó en 2019. Ambos se conocía hace un tiempo, eran amigos, ya que compartían un grupo de conocidos en común y Susana lleva una muy buena relación con la familia del artista, pero él también.

Maluma fue grabado en plena pelea con su esposa, Susana Gómez

Como se mencionaba anteriormente, la pareja es muy reservada en cuanto su relación pero esta vez en un descuido fueron captados al parecer discutiendo en lo que sería una discoteca. Hasta ahora no se sabe con exactitud que estaba pasando, pero en el corto clip Maluma luce de forma seria hablando con la madre de su hija, para luego empezar andar dejándola atrás.

Los comentarios que han surgido alrededor es que como cualquier pareja habrían tenido discusión, por lo que es algo normal y un gesto que demuestra que los grandes artistas también son humanos.

El nuevo proyecto de Maluma alejado de la música

Otro de los aspectos que han influido en el crecimiento de la artista, es su rol como padre de Paris, lo que también ha permitido conocer una faceta más humana del artista. Ahora,el paisa presentó su nuevo proyecto alejado de la música, se trata de su propia podcast llamado “Las cosas como son”el cual es conducido por él y en su primer entrega, estuvo acompañado por la doctora Manuela Gómez.

Puede leer: Este es el día en que J Balvin se presentará gratis en el Festival de Verano de Puerto Gaitán

Es decir, que Maluma busca crear un espacio para hablar de la salud mental, pero con asesoría y no solo desde la experiencia, al publicar el primer clip indicó:“Juan Luis “Maluma”, por primera vez del otro lado. Conversaciones reales con quienes han vivido y sanado. Un espacio para sentir."