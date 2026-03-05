Carlos Torres respondió a los ataques contra el personaje de Sky de la última temporada ‘La Reina del Flow’

Carlos Torres es considerado como uno de los galanes de la televisión colombiana, desde muy joven ha cautivado a los televidentes con su belleza y también su personalidad tan sencilla. El actor barranquillero empezó en ‘Padres e Hijos’ en el año 2005, con tan solo 17 años más adelante llegaría a ‘Sala de Urgencias’ para interpretar al Dr. Juan José Cardona, desde ese momento conquistó el corazón de los colombianos.

Después llegaría su papel protagónico en ‘Francisco el Matemático’ y para el año 2018 llegaría a interpretar a Charly Flow en ‘La Reina Flow’, serie que llegó a inicios de este 2026 con su tercera temporada, introduciendo nuevos personajes, entre ellos, Sky interpretado por Alisson Joan. Con la trama que trajo la nueva entrega, en los primeros capitulos tuvo más tiempo en pantalla Sky que Yeimy (La Reina del Flow) interpretada por Carolina Ramírez, lo que generó el digusto de sus fanaticos.

En los comentarios, suelen decir que fue innecesario llegar otra temporada para dañar lo construido las dos temporadas anteriores, al respecto el elenco no se ha referido de manera directa. Sin embargo, Carlos Torres en entrevista con Infobae Colombia habló del tema, indicando que, este tipo de situaciones se fan cuando un proyecto logra un alto alcance y compromiso emocional de parte del público.

“Hay gente que a veces se toma muy en serio los personajes. Al final hay que entender que es una historia, que es un personaje que tiene que interpretar, que Alisson está haciendo su trabajo y que no pueden, obviamente, relacionar una cosa con la otra”, explicó Torres. Añadiendo que es sumamente importante separar a los personajes de sus actores, pues muchos de sus seguidores en realidad creen que él es Charly, por lo que actuán en consecuencia. “Una cosa es el personaje, otra cosa es el actor. Pero a veces a la gente le cuesta y nada, ahí nos toca manejarlo”, reflexionó.

¿Por qué ‘Juancho’ no estará en la tercera temporada de ‘La Reina del Flow’?

En entrevista con Tropicana, el actor Andrés Sandoval contestó que desafortunadamente su vida personal “mal contada” en las redes sociales y a sus espaldas en los medios generó que ciertas personas lo excluyeran de algunas cosas, una de ellas ‘La Reina del Flow’.

Cabe resaltar que, el actor se ha visto envuelto en delicados problemas, uno de ellos con su exesposa Katty Osorio, a la que en marzo de 2024 acusó de haber abusado sexualmente de sus hijos. Lo ultimo que le sucedió fue la pérdida económica y el daño a su reputación que sufrió después de apostar con inversiones digitales, específicamente con una compañía conocida comoOmega Pro.