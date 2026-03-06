Esta fue la primera parada de Jhonny Rivera y su esposa, Jenny López en su luna de miel

Durante tres décadas Jhonny Rivera ha sido un pilar fundamental en la música popular, mismo lugar que trajo consigo una nueva oportunidad en el amor, esto a el ámbito en donde el artista conoció a quién sería su futura esposa, Jenny Lopez. En medio de una exitosa presentación en el Movistar Arena de Bogotá, el artista pidió su mano para finalmente llevar a cabo el especial día el 22 de febrero de 2026.

Puede leer: ¿Qué es el ‘grooming’ y por qué señalan a Jhonny Rivera de tener esta conducta con su joven esposa?

La ceremonia que destacó por su sobriedad y emotividad, donde la pareja reafirmó que su conexión trasciende los escenarios y las críticas externas sobre su diferencia de edad, esto acompañados de famosos invitados, pero también por los fieles seguidores de Rivera, quienes estuvieron afuera de la iglesia esperando por ver a los recién casados. Por otro lado, está la luna de miel, hacia la cual partieron hace tan solo unos días, así se ha encargado de dar detalles Jenny.

La joven cantante compartió que su primera parada es en Madrid, ciudad en la que ya se encuentran, no solo por su luna de miel sino para cumplir con compromisos laborales que ambos tienen no solo en la capital española, sino también en Valencia, Mallorca, Sevilla, Alicante, Barcelona y París. Tras cumplir con estas fechas, la pareja tendría planeado emprender viaje al continente vecino, Asia para conocer paradisíacos lugares como las Maldivas, Kenia, Dubái y Capadocia.

Las Maldivas, conocidas por sus playas paradisiacas y hoteles sobre el agua, serán uno de los primeros destinos del recorrido. Luego, la pareja viajará a Kenia, donde podrán disfrutar de safaris y paisajes africanos únicos.

El itinerario también contempla una parada en Dubái, ciudad reconocida por su arquitectura futurista y experiencias de lujo, y en Capadocia, en Turquía, famosa por sus paseos en globo aerostático y formaciones rocosas únicas.

Este recorrido internacional marca el inicio de una nueva etapa para los artistas, combinando descanso, aventura y escenarios románticos que contrastan con la celebración campestre que vivieron en Arabia.

Jhonny Rivera reveló cuál era su mayor miedo al casarse con la joven Jenny López

A pesar de las críticas que rodean la relación la pareja ha seguido demostrando lo solida que es a pesar de la diferencia de edad, ademas de que han hecho parte a sus seguidores ocasionalmente de la misma. Tras la boda, la pareja realizó algunos lives contando detalles de cómo vivieron la espera experiencia, pero el artista también confesó cuál era su mayor miedo.

Rivera confesó que tenía miedo que Jenny apareciera con un clean look en el altar, eso si, sin mencionar cómo se le conoce si no describiéndolo de forma cómica: “Yo veo que a todas la novias bien bonitas y les ponen ese cabello así, les templan eso pa’ acá, yo decía que no aparezca así y donde aparezca así le digo al padre que no”.

Sin embargo, para fortuna de Jhonny, su esposa lució su cabello suelto, cosa que el cantante admitió que le encanta su melena, generando risas entre sus seguidores.