¿Qué es el ‘grooming’ y por qué señalan a Jhonny Rivera de tener esta conducta con su joven esposa?

Lo que comenzó como una historia de amor celebrada por muchos, se ha transformado en un intenso debate ético en las plataformas digitales. La relación entre el ídolo de la música popular, Jhonny Rivera, y su ahora esposa, Jenny López, ha puesto sobre la mesa un término que, aunque no es nuevo, ha cobrado una relevancia crítica en la conversación pública: el grooming.

Mientras la pareja comparte su felicidad y proyectos musicales, un sector de la audiencia cuestiona los cimientos de su vínculo, argumentando que la diferencia de edad y el momento en que se conocieron podrían encajar en patrones de conducta preocupantes.

¿Qué es exactamente el ‘grooming’?

Para entender la polémica, es vital definir el concepto técnico. El grooming se refiere a una serie de conductas de acoso y manipulación emocional que un adulto ejerce sobre un menor de edad o alguien significativamente más joven y vulnerable. El objetivo es establecer un vínculo de confianza y dependencia para, eventualmente, iniciar una relación sentimental o sexual.

A diferencia de un encuentro fortuito entre adultos, el grooming suele implicar un proceso de “preparación” o enganchado que puede durar años. En este escenario, el adulto utiliza su posición de poder, fama o estabilidad económica para fascinar al joven, normalizando la relación mucho antes de que esta sea física o legalmente aceptable.

¿Jhonny Rivera hizo grooming con Jenny López?

La controversia que rodea a Jhonny Rivera no nace de la ilegalidad —ya que Jenny López es mayor de edad— sino de la línea de tiempo de su relación. Jenny ingresó a la agrupación de Rivera siendo apenas una adolescente para trabajar como corista. Según han relatado los mismos protagonistas, el cantante fue su jefe, mentor y figura de autoridad durante años antes de que el romance floreciera.

En redes sociales señalan que este es el punto de inflexión. El argumento principal de quienes mencionan el término grooming es que Rivera habría tenido una influencia determinante en la formación de la joven desde una edad temprana, creando una asimetría de poder difícil de equilibrar. Para muchos, el hecho de que él haya sido su “primer y único jefe” y luego su pareja, nubla la capacidad de consentimiento pleno, al existir una deuda de gratitud y una admiración preconfigurada.

Por su parte, Jhonny Rivera ha sido enfático en defender su integridad. El artista asegura que el amor surgió de manera orgánica cuando ella ya era una mujer adulta y con criterio propio. Jenny López también ha salido al paso de las críticas, pidiendo respeto por su vida privada y asegurando que su decisión de estar con el cantante nació de una voluntad libre y madura.

Sin embargo, el debate trasciende a la pareja. Los expertos en sociología advierten que, en la cultura del entretenimiento, a menudo se romatizan las relaciones con grandes brechas de edad, ignorando que la madurez emocional y el desarrollo cerebral no se alcanzan solo con cumplir 18 años, especialmente cuando hay una figura de autoridad de por medio.

*Esta nota fue creada con Inteligencia Artificial y curada por un periodista*