“Cansones”, Luisa Fernanda W rompió el silencio ante los rumores de supuesta pelea con su mamá y hermana

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más conocidas de la farándula nacional, pues desde hace varios años se ha dado a conocer en las redes sociales, demostrando su talento ante la cámara y alcanzando así un amplio número de seguidores en diferentes plataformas. En varias ocasiones, la influencer se ha vista envuelta en polémicas por distintos motivos, esta vez llamó la atención por su familia.

Los rumores giran en torno a su madre Viviana Ríos, quien ha mantenido un perfil más reservado y su hermana menor, Angie Mejía,que diferencia de Luisa, ha optado por un camino profesional alejado del mundo del entretenimiento y las cámaras, enfocándose en su carrera en Psicología.

Al parecer la familia paisa estaría distanciada por el momento, esto a partir de que los seguidores se dieron cuenta de los likes que estuvo dando Angie a varios usuarios, en lo que criticaban a Luisa Fernanda. El post era sobre el cumpleaños de la madre de ambas figuras, en el estuvo acompañada solo por Angie, la menor, lo que generó una serie de comentarios hacia la influencer.

En ellos indican que Luisa brillaba por su ausencia con su propia familia, otros con sugerencias hacia ella y la vida que aparenta en redes sociales, pero la presunta confirmación, fueron los likes que depositó en estos mensajes. Además, de que Luisa y Angie se dejaron de seguir en Instagram, pero al posarse la mirada en ellas, Angie desactivo los comentarios de la publicación, generando aún más especulaciones, sobre las pocas apariciones que tiene ambas mujeres en las redes de Luisa Fernanda W.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre su madre y hermana?

Por supuesto, estos rumores llegaron a Luisa, quien no dudó en manifestarse al respecto, con un contundente mensaje que expresó su molestia ante las especulaciones en medio de un live: “Hoy andan pues con un bullying conmigo, ”ay por qué no presumes a tu familia, por qué no presumes a tu mamá“, ay cansones, cansones, yo no tengo que darles explicaciones a las personas que comentan con mala intención. Lo importante es que yo sepa la relación que tengo con mi mamá y gracias a Dios esta bien, comenten lo que se les dé la gana, Luisa en todos lados menos con la mamá y a usted ¿qué le importa?“, expresó.

Al respecto, muchos internautas apoyaron la postura de la influencer, indicando que eso es netamente de su vida privada y otros continuaron atacándola: "pero por qué enfadarse, simplemente porque le preguntan por su mamá“, ”No tengo quedar explicación, procede a explicar", “Total .... la gente es cansona Lu lo importante es que estés bien con tu familia y ya”, son algunos de los comentarios.