Luisa Fernanda W no se quedó callada ante seguidor que le recordó a Legarda tras expresar su amor a Pipe Bueno

La pareja contó en un video cómo hacen para mantener viva la llama de su amor. / Foto: Instagram @luisafernandaw - Tomadas el 25 de marzo de 2025.

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más conocidas de la farándula nacional, pues desde hace varios años se ha dado a conocer en las redes sociales, demostrando su talento ante la cámara y alcanzando así un amplio número de seguidores en diferentes plataformas. Sin embargo, también se ha visto inmersa en diferentes polémicas, especialmente con el fallecimiento de su expareja, Legarda.

Si bien, desde hace más de cuatro años, Luisa Fernanda sostiene una unión con Pipe Bueno, construyendo así una familia y por ende, dándole la bienvenida a sus hijos, Máximo y Dominic, antes de esta unión la influencer sostuvo una relación con Legarda, un cantante quien falleció en medio de una bala perdida en Medellín.

Aunque este ha sido un capítulo cerrado en la vida de la paisa, lo cierto es que la serie de críticas siguen presentes por parte de varios de algunos de sus seguidores. Pues, hace pocas semanas la familia decidió realizar el crucero de Disney, teniendo en cuenta los cumpleaños de sus dos hijos, siendo esta una fecha bastante importante para ellos.

En medio de la serie de imágenes compartidas, la creadora de contenido indicó “Yo con el que me conquistó y una hermosa familia me regaló”, pero uno de los comentarios que se destacó fue la imagen de Luisa Fernanda W en compañía de Legarda, su pasada pareja, contando así con varias reacciones. Horas más tarde, la influencer no dudó en referirse a este tema y responder de manera contundente añadiendo: “Muy lindo en su momento que buen recuerdo. Por eso Dios me regaló una hermosa familia, más que merecido”.

Cabe resaltar que Luisa Fernanda W se ha acostumbrado a la serie de críticas recibidas, pues después de confirmar su relación con Pipe Bueno a finales del año 2019 generaron una fuerte polémica.

¿Por qué Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se fueron de Colombia?

Desde hace varios meses, Pipe confesó que luego de un buen tiempo de estar pensándolo, decidió radicarse en México y abandonar Colombia con el fin de seguir dando a conocer su talento en los escenarios y en esa medida internacionalizar su carrera. Aunque esta no terminó siendo una decisión sencilla, sí estuvo apoyada por su pareja, Luisa Fernanda W, ya que en pasadas entrevistas el paisa dejó claro que si la creadora de contenido decía que no, él también se iba del país debido al amor que siente por ella y por sus hijos.