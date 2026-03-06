Amaranta Hank defendió a ‘muerte’ a Margarita Rosa por intimidación de seguidor de De la Espriella en Miami

Margarita Rosa de Francisco es uno de los íconos más representativos del espectáculo en Colombia, inmortalizada por sus actuaciones en producciones de culto como ‘Café con aroma de mujer’, ‘Gallito Ramírez’ y ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’. Aparte de su trayectoria en la actuación y su recordada labor al frente de ‘El Desafío’, en la actualidad sobresale por su rol como referente de opinión, generando debate constante a través de su cuenta en ‘X’. Justamente la vallecaucana fue defendida por Amaranta Hank luego de haber sido intimidada en Miami al ejercer su derecho al voto.

Como cualquier colombiano en el exterior, Margarita Rosa fue a votar por las legislativas y la consulta en la ciudad de Miami Estados Unidos, en la que fue increpada por individuo que le reprochó varias cosas asociadas a la izquierda, realizando duras afirmaciones como: “¿Qué opinas de los 18.000 muchachitos. ¿Cepeda sabrá eso?“; todo esto referente a las cifras de menores afectados por las extintas FARC.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢🟢>>> Miguel Polo Polo se fue en contra de Margarita Rosa por apoyar a Petro y no vivir en Colombia, “Nos dejan un desastre”

El encargado de estas palabras fue Oswaldo Ortiz, candidato a la Cámara de Representantes por los residentes en el exterior; mismo que es un declarado detractor de las políticas gubernamentales de Gustavo Petro, y seguidor férreo del candidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella. Ante las palabras de Ortiz, Margarita Rosa contestó que prefería “pegarse un tiro en la sien”, a votar por De la Espriella.

Varias personas salieron en defensa de Margarita Rosa por esta situación dentro de ellas la exactriz porno y ahora candidata a la Cámara por Bogotá, Amaranta Hank quien mediante su cuenta en la plataforma de Elon Musk, expresó: “Payaso, grosero, patético, imbécil, irrespetuoso”.

“Si Margarita se pone a actuar de activista, debe saber que así la va a ver la ciudadanía. Es una decisión que ella tomó legítimamente, ser una activista de izquierda“, ”¿En el exterior se puede hacer campaña en las afueras de los puestos de votación?“, ”Cuando alguien entra en la arena política, entonces debe estar listo para enfrentar debates y cuestionamientos 24/7 y en cualquier espacio", y “¿Se acuerda cuando si insultaron a duque al lado de sus hijos?“, fueron algunas de las reacciones a las palabras de Hank.

¿Quién ganaría la presidencia de Colombia entre Cepeda y De la Espriella?

Basado en los resultados de “La Gran Encuesta” (GAD3 para Noticias RCN) y la medición de Invamer (para Blu Radio y Noticias Caracol) de finales de febrero de 2026, Iván Cepeda ganaría la presidencia en un eventual enfrentamiento directo contra Abelardo de la Espriella. Según los datos analizados, Cepeda mantiene una ventaja sólida tanto en la intención de voto para la primera vuelta como en los escenarios simulados de balotaje. En el estudio de Invamer, Cepeda alcanza un 43,0% frente al 23,4% de De la Espriella en la primera vuelta, diferencia que se ensancha en la segunda vuelta, donde el candidato del Pacto Histórico obtendría un 59,4% de los apoyos frente al 37,4% del abogado.

Por otro lado, la encuesta de GAD3 muestra un panorama un poco más competitivo pero con la misma tendencia de liderazgo para la izquierda. En este sondeo, Cepeda encabeza la intención de voto con un 34% sobre un 26% de De la Espriella; sin embargo, en el escenario de segunda vuelta, el margen se estrecha a solo cinco puntos, con Cepeda obteniendo un 38% y De la Espriella un 33%. Esta diferencia sugiere que, si bien Cepeda es el favorito actual, De la Espriella logra capturar un voto de opinión significativo que podría convertir la elección en una disputa abierta, dependiendo de la movilización de los indecisos y las alianzas que se concreten tras las consultas de marzo.