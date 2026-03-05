Surgen rumores de supuesta pelea entre Luisa Fernanda W con su madre y su hermana, ¿qué sucedió?

Luisa Fernanda W es un reconocida influencer paisa, quien lleva años en el ámbito digital, iniciando en YouTube y luego trasladándose a las diferentes redes sociales. Actualmente, Luisa muestra un contenido enfocando en su estilo de vida, resaltando la moda y su rol como madre, pues junto a Pipe Bueno, han conformado una ejemplar familia.

En muchas ocasiones la influencer ha llamado la atención por diferentes aspectos, pero esta vez los rumores giran en torno a su madre Viviana Ríos, quien ha mantenido un perfil más reservado y su hermana menor, Angie Mejía, que diferencia de Luisa, ha optado por un camino profesional alejado del mundo del entretenimiento y las cámaras, enfocándose en su carrera en Psicología.

Al parecer la familia paisa estaría distanciada por el momento, esto a partir de que los seguidores se dieron cuenta de los likes que estuvo dando Angie a varios usuarios, en lo que criticaban a Luisa Fernanda. El post era sobre el cumpleaños de la madre de ambas figuras, en el estuvo acompañada solo por Angie, la menor, lo que generó una serie de comentarios hacia la influencer.

En ellos indican que Luisa brillaba por su ausencia con su propia familia, otros con sugerencias hacia ella y la vida que aparenta en redes sociales, pero la presunta confirmación, fueron los likes que depositó en estos mensajes. Además, de que Luisa y Angie se dejaron de seguir en Instagram, pero al posarse la mirada en ellas, Angie desactivo los comentarios de la publicación, generando aún más especulaciones, sobre las pocas apariciones que tiene ambas mujeres en las redes de Luisa Fernanda W.

Luisa Fernanda W confesó que haría en caso de verle mensajes de comprometedores a Pipe Bueno

A través de sus historias, Luisa abrió un espacio para interactuar con sus seguidores, recibiendo bastantes preguntas, en una de ellas le plantearon una situación hipotética, pues querían saber que haría en el caso de descubrir mensajes comprometedores a Pipe Bueno a lo que ella respondió:

“Está repuesta es muy personal, no me funen...Mira. claro que me dolería, soy humana. Pero hoy en día, yo, Luisa, no terminaría una relación solo por eso, a menos que exista una infidelidad distinta, de otro nivel”.

Para después indicar que primero hablaría con él, con la máxima sinceridad y sin dramas: “Si veo que tiene el deseo de estar con otra persona, le diría: hazlo tranquilo, porque yo jamás amarraría a un hombre. Yo todos los días me repito algo: quiero vivir en libertad, y eso también aplica al amor”, expresó Luisa.

Luisa finalizó con que si llegara haber una infidelidad de otra magnitud si le diría adiós a la relación y se dedicaría a sanar, sin cerrarse a la oportunidad de conseguir otro novio.