Jhonny Rivera reveló cuál era su mayor miedo con su esposa durante su matrimonio, ¿la edad?

Ya son tres décadas de carrera las que tiene encima el risaraldense Jhonny Rivera, cantante que en mayo del 2025 sorprendió a sus fanáticos al pedirle matrimonio a su joven novia, Jenny López, en medio de su presentación en el Movistar Arena de Bogotá. Para finalmente llevar a cabo el especial día el 22 de febrero de 2026 en una ceremonia que destacó por su sobriedad y emotividad, donde la pareja reafirmó que su conexión trasciende los escenarios y las críticas externas sobre su diferencia de edad.

Rodeados de un selecto grupo de amigos cercanos y colegas de la industria, la pareja intercambió votos en un ambiente cargado de romanticismo, donde la música, eje central de sus vidas, fue la gran protagonista de la velada. El lugar que fue testigo de esta unión fue la capilla de Arabia, corregimiento de Risaralda que vio crecer a Jhonny Rivera, para él casarse en su tierra natal tenía un profundo significado personal.

Aunque inicialmente la pareja tenía contemplado un evento íntimo, la lista de invitados creció considerablemente, hasta llegar casi a los 350 invitados en la relevante unión. Afuera de la iglesia hubo una gran cantidad de personas reunidas con el objetivo de ver a la nueva pareja, que luego celebró en una fiesta privada, donde Andy Rivera tuvo un espacio para cantar de forma sentida algunas canciones.

El vestuario fue otro de los puntos más comentados, Jhonny Rivera optó por una combinación de camisa, chaleco y blazer blanco con detalles negros, acompañado de pantalón clásico. Mientras que, la novia apostó por un vestido romántico, delicado y acorde con el entorno campestre. La decisión de alquilarlo no impidió que el resultado final fuera celebrado por muchos seguidores, quienes destacaron su coherencia y sencillez.

Jhonny Rivera reveló cuál era su mayor miedo al casarse con la joven Jenny López

La historia de amor entre Jhonny Rivera y Jenny López comenzó bajo los reflectores de la música, pero con la sencillez que caracteriza a ambos artistas. Se conocieron hace varios años cuando Jenny, siendo apenas una adolescente con un talento vocal excepcional, fue contratada para ser parte del grupo de coristas de Jhonny.

A pesar de las críticas que rodean la relación la pareja ha seguido demostrando lo solida que es a pesar de la diferencia de edad, ademas de que han hecho parte a sus seguidores ocasionalmente de la misma. Tras la boda, la pareja realizó algunos lives contando detalles de cómo vivieron la espera experiencia, pero el artista también confesó cuál era su mayor miedo.

Rivera confesó que tenía miedo que Jenny apareciera con un clean look en el altar, eso si, sin mencionar cómo se le conoce si no describiéndolo de forma cómica: “Yo veo que a todas la novias bien bonitas y les ponen ese cabello así, les templan eso pa’ acá, yo decía que no aparezca así y donde aparezca así le digo al padre que no".

Sin embargo, para fortuna de Jhonny, su esposa lució su cabello suelto, cosa que el cantante admitió que le encanta su melena, generando risas entre sus seguidores.