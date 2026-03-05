Manuela Gómez reveló que se ha sometido a más de 10 operaciones estéticas: “soñaba con que mi corazón dejara de latir”

La noche del miércoles 5 de marzo trajo un nuevo eliminado en ‘La Casa de los Famosos‘, esto después de que el Jefe tomara la decisión de que durante esta semana hubieran dos galas de eliminación. La primera de estas dejó por fuera a la famosa actriz Lady Noriega, quien llevaba pocos días en la competencia, esto después de obtener el porcentaje más bajo en la votación por el público.

Por otro lado, la convivencia de ya casi tres meses ha generado momentos de tristeza, risas y bastante tensión, pero también momentos de intensa vulnerabilidad. Ese fue el caso de Manuela Gómez, quien en medio de una actividad realizó una estremecedora confesión en la que abrió su corazón para revelar el oscuro trasfondo de su relación con el espejo.

La exprotagonista de Nuestra Tele contó que se llegó a someter a más de 10 cirugías estéticas, en un intento desesperado por llenar vacíos emocionales que el bisturí nunca pudo alcanzar. Durante su primera aparición en el canal RCN, Manuela solía recibir críticas por su peso y su cuerpo, lo que tendría una notable consecuencia.

Detrás de múltiples lipos, operaciones mamarias y más cambios en su físico, Gómez confesó que se escondía una crisis de salud mental que casi le cuesta la vida. La creadora de contenido admitió que hubo momentos de absoluta oscuridad: “En realidad yo soñaba que en una anestesia mi corazón dejara de latir y me iba morir bien, tranquila, no iba a sentir la muerte entonces todo el tiempo me estaba operando”, expresó.

Sin embargo, el cambio llegó con el nacimiento de Samantha, su pequeña que la llevó a prometerse que no iba volver al quirófano por un asunto estético. Esta revelación no sólo marca un punto de giro en la competencia, sino que lanza un crudo mensaje de alerta sobre las cicatrices invisibles que dejan las intervenciones estéticas cuando se usan como refugio emocional.

¿Por que fue eliminada Lady Noriega de ‘La Casa de los Famosos’?

Las celebridades que estaban dentro de la placa de nominados eran Alexa Torrex, Yuli Ruíz, Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Campanita y Lady Noriega. Una vez más, quien se salvó de primeras fue Torres con un porcentaje de 37.09%de los votos, seguido de esto, Juanda Caribe se salvó con un total de 25.55%, luego Alejandro Estrada con un 14.32%, posteriormente Yuli Ruíz con 11.63%, seguido, Valentino Lázaro con 5.14% y Campanita con 4.82%.

Luego de esto, se confirmó que Lady Noriega se convirtió en la nueva participante en ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, después del apoyo recibido por el público, obteniendo un porcentaje del 1.71%. Al salir, la reconocida actriz dejo en placa a Alexa Torres, siendo la tercera semana en la que no sale de la placa de nominación.