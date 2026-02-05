Ana Karina Soto se sinceró sobre su proceso con psicólogo tras negarse a recibir ayuda

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más conocidas del canal RCN, pues durante más de una década ha formado parte del medio de comunicación. En principio, lo hizo siendo parte de ‘Protagonistas de nuestra tele’, para posteriormente ser parte de ‘Estilo RCN’ y actualmente en programas de ‘Buen día, Colombia’ y ‘Mañana Express’. En cuanto a su vida privada, durante más de 15 años ha demostrado su amor por Alejandro Aguilar.

Soto, con el paso de los años, ha logrado ganarse el cariño de los televidentes debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta. Tal aprecio se hace visible a través de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activa, alcanzando más de un millón de seguidores.

En medio de una de sus más recientes apariciones, Ana Karina habló del impacto que ha tenido asistir al psicólogo, a pesar de que en principio pensaba que podía cargar con varias situaciones sola: “Resulta que desde hace varios meses estoy en terapia con un psicólogo muy chévere. La verdad es que ustedes saben que yo me negaba a buscar un especialista, porque yo podía sola con mis cosas y resulta que no, que afortunadamente mi hermanita me recomendó un psicólogo muy chévere; ya llevo como unas cinco o seis terapias.

De hecho, me remitió en diciembre para un psiquiatra (…) Afortunadamente, yo siento que cuando uno está pasando por distintas situaciones, independientemente de si son laborales, con la familia, con la pareja (...), fueron las declaraciones expuestas por parte de Ana Karina Soto.

Finalmente, la presentadora del Canal RCN expuso varias de las medicaciones recomendadas para los nervios, angustias y demás, dejando claro que ha sido todo un proceso para ella y su familia.

¿Quién es el esposo de Ana Karina Soto?

Ana Karina lleva una relación de más de 10 años con Alejandro Aguilar, un reconocido actor y ahora director de cine que ha estado en pantalla desde hace varios años. Se conocieron durante una obra de teatro mientras Ana Karina tenía pareja, aunque no tenían intensiones románticas, incluso Ana Karina afirmó que al inicio Alejandro no le cayó muy bien.

Después de intercambiar sus números de teléfono, siguieron hablando y Alejandro le mostró un estilo de vida diferente que terminó por enamorarla. Tienen un hijo juntos, llamado Dante, que está aprendiendo del arte de la actuación y el amor por el cine, heredado por su padre.