Flavia Dos Santos reveló la clave para mantener su matrimonio con un hombre 32 años mayor que ella

Flavia Dos Santos es una sexóloga, terapeuta de parejas y conferencista brasileña radicada en Colombia. Es conocida por su participación en diversos programas de televisión y radio, donde aborda temas relacionados con la sexualidad, las relaciones de pareja y el bienestar emocional.

Dos Santos se ha destacado por su estilo directo y sin tabúes al hablar sobre estos temas, lo que la ha convertido en una figura influyente en el ámbito de la educación sexual en Latinoamérica. Actualmente hace parte del canal RCN de la mano del programa “Mujeres sin filtro“, donde comparte set con figuras como Maria Cecilia Botero y Kika Nieto.

Hace unos días, Flavia pasó por el podcast ‘Menopáusica ¡y qué!‘ de Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, en donde hablo de su vida personal, en específico la relación con su esposo Julio César Gomes Dos Santos. El empresario actualmente estaría en sus 83 años, llevándole 32 años de diferencia a Flavia, pero a pesar de esto, tuvieron dos hijos Guillermo y Leticia.

Las periodistas le preguntaron a la brasileña por el secreto para que su matrimonio lleve tanto tiempo, recalcando la edad de su esposo, a lo que ella reveló que uno de los tantos aspectos es dormir en camas separadas. “La admiración también, es clave, son varias cosas, una es ser un poco sordo, un poco loco, un poco ciego, eso ayuda a mantener el matrimonio. Pero después de mucho tiempo de analisis , una de las cosas que yo pude identicar es que funciona que ninguno de los dos somo seres faltantes”, expresó.

Con esto, Flavia indicaba que ambos son personas muy ocupadas, actualmente ella más pero no tienen peleas por la falta de tiempo, sino que al contrario se escuchan, y cuando tiene el momento para encontrarse, es muy interesante, por lo que, Dos Santos resaltaba la importancia de la independecia a cuenta a la vida de pareja.

¿De qué trata el podcast ‘Menopáusica ¡y qué!’?

El podcast ‘Menopáusica ¡y qué!’, liderado por las reconocidas presentadoras colombianas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper se ha consolidado en este 2026 como un espacio revolucionario y necesario para desmitificar una de las etapas más tabúes en la vida de las mujeres. Con una mezcla perfecta de humor, franqueza y rigor médico, el programa aborda desde los cambios físicos y hormonales hasta el impacto en la salud mental y la sexualidad, eliminando el estigma de “final de camino” para presentar la menopausia como un nuevo renacer.

A través de entrevistas con expertos y relatos en primera persona, Arizala y Waldman logran que su audiencia se sienta identificada y empoderada, convirtiendo el sudor y el insomnio en anécdotas compartidas que refuerzan el mensaje principal: que la madurez es el momento ideal para vivir con mayor libertad y sin pedir disculpas.