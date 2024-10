Piedad Bonette habló sobre cómo ha sobrevivido a la muerte de su hijo

Piedad Bonnett es una de las voces más reconocidas de la literatura latinoamericana contemporánea. Su obra, que abarca poesía, novela y teatro, se caracteriza por una profunda sensibilidad y una introspección que indaga en las emociones humanas más íntimas. Bonnett ha explorado temas como el amor, la pérdida, la memoria y la búsqueda de identidad, siempre con un lenguaje preciso y evocador. Sus novelas, como “Después de todo” y “Para otros es el cielo”, han sido aclamadas por la crítica y el público, consolidando su lugar como una de las autoras más importantes de Colombia. Además, la producción literaria, Bonnett ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, lo que la convierte en una figura imprescindible en el panorama de escritoras colombianas.

En una reciente entrevista en el pódcast de Yolanda Ruiz y Elvira Samper “Menopáusica y qué” le hicieron una pregunta muy puntual a la escritora: “¿Cómo se sobrevive a la muerte de un hijo y al suicidio de un hijo?”, a lo que ella respondió en relación con su libro “Lo que no tiene nombre” el cual decidió escribir tras la muerte de su hijo menor, Daniel, quien se suicidó en Nueva York. Para Piedad, este libro iba dirigido meramente para su esposo y sus hijos, así al terminar de escribirlo, lo primero que hizo fue entregárselos para que le dieran su opinión, en un principio ellos dijeron que no eran capaces de leerlo. Tiempo después lo hicieron y le dieron toda la aprobación a Bonett.

Cuando su esposo lo terminó de leer le dijo: “yo no hubiese escrito eso” para después llorar, lo que para la escritora fue bastante duro. Elvira Samper le indica que si quizá a la hora de escribir esta obra, fue una forma de tramitar el duelo, a lo que Piedad responde con un recuerdo particular de esto. Que fue cuando su marido borro la voz de Daniel del contestador: “Me dio un ataque de furia verdadero, ¿cómo borraste la voz de Daniel?, era la voz de Daniel, a mí me dio mucha tristeza, porque yo dije algún día se me va a olvidar la voz de mi hijo, pero no, no se me ha olvidado, han pasado 13 años y yo todavía me acuerdo del tono de voz de Daniel.”