Recordado personaje de ‘La Reina del Flow’ habló de la razón de su ausencia en la nueva temporada

A inicios de abril, ‘La Reina del Flow’ dio por terminado el rodaje de la tercera temporada de la serie, después de siete meses de grabación que tuvieron inicio en el mes de octubre de 2024, donde se pudo ver nuevo a Carlos Torres como Charly Flow y a la caleña Carolina Ramírez como Yeimy Montoya. Dos personajes que cautivaron al público colombiano desde el año 2018 por su química innegable y también por ser la primera novela enfocada en el género urbano en Colombia.

De esta nueva temporada, la producción ha compartido varias pistas y más por los conciertos gratuitos que ofrecieron a sus fans, uno de ellos en el Movistar Arena de Bogotá y otros dos en España. Sin embargo, desde los inicios de rodaje también se confirmó la ausencia de uno de los personajes principales, se trata de Juancho, que era interpretado por Andrés Sandoval.

Él mismo confirmó en sus redes que no estaría presente, expresando que: “Por acá me dicen que te encanta ver ‘La reina del flow’. Espero que sigas conectada a la tercera temporada. Juancho ya no va a aparecer en la tercera temporada, pero bueno, espero que hayas disfrutado con mi trabajo en la primera y segunda temporada”.

¿Por qué ‘Juancho’ no estará en la tercera temporada de ‘La Reina del Flow’?

En entrevista con Tropicana, el actor contestó que desafortunadamente su vida personal “mal contada” en las redes sociales y a sus espaldas en los medios generó que ciertas personas lo excluyeran de algunas cosas, una de ellas ‘La Reina del Flow’.

Cabe resaltar que, el actor últimamente se ha visto envuelto en delicados problemas, uno de ellos con su exesposa Katty Osorio, a la que en marzo de 2024 acusó de haber abusado sexualmente de sus hijos. Lo más reciente que le sucedió fue la pérdida económica y el daño a su reputación que sufrió después de apostar con inversiones digitales, específicamente con una compañía conocida como Omega Pro.