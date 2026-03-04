Verónica Giraldo, hermana de Karol G habría aparecido públicamente después de la crisis familiar que atravesaba

Verónica Giraldo Navarro es la hermana mayor de la superestrella colombiana Karol G y ha logrado construir su propio camino como una influyente figura en el mundo de la belleza y el cuidado personal. A través de sus redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores, se ha destacado por compartir su estilo de vida y su proceso personal lidiando con la depresión posparto tras el nacimiento de su hija, Sophia.

En las últimas semanas, la empresaria, ha generado una ola de conmoción en las redes sociales tras las desgarradoras denuncias que realizó contra su expareja y padre de su hija, Jaime Llano. A través de una serie de videos en los que se le vio profundamente afectada, Giraldo reveló que enfrenta una dura batalla legal por la custodia de su hija, pues la frustración la llevó a grabarse contando algunos detalles de esta crisis.

Entre las confesiones, expresó que la familia de Jaime está en su contra y que está muy afectada por la situación con su hija, recordando que cuando tenía 5 meses de embarazo, se separaron debido a las múltiples peleas, lo que desató varias complicaciones en su salud. El panorama de la empresaria se agravó el lunes 23 de febrero, esto después de que publicara una serie de historias en sus redes sociales donde muestra un profunda herida en sus dedos, indicando que se había cortado intentado rescatar a su hija. Esto porque su expareja tenía una denuncia con su historial clínico y que su familia lo estaría apoyando.

Razón que la llevó a romper el vidrio de la vivienda de sus padres, puesto que ellos tienen a Sophia, su hija:“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me entere que mi familia me está dando la espalda, es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, afirmó Verónica.

Desde ese momento, la cuenta personal de Instagram de Verónica habría sido desactivada y la única en pronunciarse al respecto fue la menor de la hermanas Giraldo, Jessica: “Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija (...)”.

Sin embargo, en redes sociales ha estado rondando una imagen de la empresaria, que después de todo lo ocurrido habría sido vista públicamente, al parecer en Estados Unidos, pero no la ubicación exacta. En la imagen se le ve caminando con unas bolsas de compras en sus manos y de fondo se alcanza avistar una bandera del país norteamericano, no obstante, no se ha confirmado si la fotografía es reciente.