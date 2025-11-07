31 minutos llega al Simón Bolívar de la mano del Festival Estéreo Picnic

El pasado 28 de agosto se dio a conocer el ‘line up’ oficial del Festival Estéreo Picnic 2026, que celebrará sus 15 años los próximos 20,21 y 22 de marzo. Desde aquel momento se han revelado varios sorpresas que traerá el festival, una de ella la participación de 31 minutos.

Los clásicos tres días del festival regresan debido a las múltiples peticiones de los asistentes, que indicaban que tantos días era demasiado agotador. Si en la edición de este 2024 hubo zona de menores solo en el escenario principal, para el siguiente vuele, pero no solo en el escenario, sino en todo el festival, esto para niños desde los 7 años.

En la lista de artistas se encuentran Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter, son los artístas que encabezan el listado de artistas de este evento, que volvió a su programación de tres días, y que mantiene al Simón Bolívar como el punto de encuentro de miles de creyentes. Skrillex, Peso Pluma, Young Miko, Lorde, y Doechi, son otras de las etiquetas que más resaltan en el afiche oficial.

31 Minutos: La Parodia Noticiosa que llega al FEP 2026

31 Minutos es un fenómeno cultural chileno que combina una serie de televisión de títeres con un exitoso grupo musical. Creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, la serie es una brillante parodia satírica de los noticieros tradicionales, presentando las caóticas y humorísticas aventuras de un equipo de prensa liderado por el egocéntrico e inepto presentador Tulio Triviño y el carismático reportero estrella, Juan Carlos Bodoque.

Lo que comenzó como un programa infantil en 2003 se convirtió rápidamente en un referente de humor inteligente y crítica social para todas las edades, gracias a sus entrañables personajes y a las pegadizas canciones que ahora podrán ser escuchadas por el público colombiano el día sábado 21 de marzo del 2026.