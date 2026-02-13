¿Va a asistir al Festival Estéreo Picnic? le tenemos un plan para que viva la previa

Antes de que empiece la gran fiesta musical, llega la previa. Bajo esa idea, Smirnoff presenta La Smirnoff House, un espacio cultural creado como antesala al Festival Estéreo Picnic (FEP), que busca conectar con nuevas generaciones a través de la autenticidad, la creación de contenido y la expresión sin filtros.

La propuesta parte de una premisa generacional: la Gen Z vive entre la exposición constante en redes y el temor al juicio digital. Por eso, la marca resignifica el concepto de “cringe” y lo transforma en una experiencia colectiva con el lema “Salgamos a dar cringe”, no como una burla, sino como una forma de libertad creativa y de autoexpresión.

¿Qué puede hacer en la ‘Smirnoff House’?

La Smirnoff House se plantea como un laboratorio cultural donde el público puede interactuar con distintos espacios diseñados para experimentar, grabar contenido y compartir momentos. Cada actividad permite acumular “Cringe Coins”, una moneda simbólica que premia la autenticidad y la participación dentro de las salas.

Estos puntos, registrados en tiempo real por curadores del espacio, podrán canjearse por beneficios como pases VIP para el FEP, mercancía exclusiva e incluso entradas para futuras ediciones del festival, incluyendo el FEP 2027. La dinámica convierte la experiencia previa en una extensión del ecosistema cultural que rodea el evento musical.

Entre los espacios temáticos destacan el Cringe Core Room, enfocado en moda, cosplay y contenido digital; el cuarto de Arte, que invita a intervenir creativamente las instalaciones; The Guilty Room, centrado en confesiones y conexión emocional; el TBT 2K Challenge, que revive tendencias dosmileras; y el Podcast Room, donde las conversaciones sin filtros toman protagonismo.

Ubicada en Quinta Camacho (Cra. 10A #70-24, Bogotá), la casa abrirá sus puertas desde el 12 de febrero hasta el 20 de marzo, de martes a sábado entre las 6:00 p. m. y las 12:00 a. m., con una programación que incluye DJs invitados, activaciones culturales y colaboraciones con artistas y marcas.

¿Qué pasará en el FEP 2026?

El FEP se ha consolidado como uno de los festivales musicales más importantes de América Latina, reuniendo cada año a artistas internacionales y locales en un espacio que combina música, arte, moda y experiencias culturales. Realizado tradicionalmente en Bogotá, el evento atrae a miles de asistentes y se ha convertido en un punto clave para la industria del entretenimiento y la cultura pop en la región.

Más allá de los conciertos, el festival se caracteriza por su apuesta por experiencias inmersivas, escenarios temáticos y activaciones de marca que amplían la vivencia del público. En ese sentido, iniciativas como La Smirnoff House funcionan como una extensión del universo del FEP, donde la experiencia comienza incluso antes de que se abran las puertas del parque.

Así, el concepto del “pre” deja de ser solo una antesala y se convierte en protagonista: un espacio donde la identidad digital, la creatividad y la cultura joven se conectan directamente con uno de los eventos musicales más influyentes del país.