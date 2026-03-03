Cantante vallenato asociado con ‘El Chapo’ Guzmán, fue liberado tras ser condenado por narcotráfico

Son muchas las canciones del vallenato que son consideradas himnos en Colombia, dentro de ellas ‘Si nos peleamos’, que si bien se creía que era de Diomedes Díaz, es interpretada por Enaldo Barrera, hombre que estaba cumpliendo una condena y que recientemente fue liberado. ¿Por qué lo condenaron? ¿Qué se sabe de su caso? Acá le contamos

‘Diomedito’ así conocían en el género a Barrera, quien hace más de dos décadas viajó a los Estados Unidos para promocionar su proyecto ‘Por quererte tanto’, viaje en el que las autoridades del país del norte le encontraron una considerable cantidad de droga en su maleta; hecho por el que cumplió una condena de diez años en territorio ‘gringo’, para luego volver al país en 2012, pero los líos con la justicia volvieron con él.

Que no se lo cuenten en la calle 🤳🟢>>> Silvestre Dangond reveló que vidente le indicó que iba a fallecer el mismo año que Martín Elías

Para 2023, Barrera volvió a ser capturado en La Guajira, en la operación ‘Nuevo Horizonte’, luego de ser asociado con las operaciones delictivas de alías ‘El Cóndor’, de quien se conoce estaba asociado con el Cartel de Sinaloa en México, liderado por el capturado Chapo Guzmán.

Pasados dos años de esta situación, medios de La Guajira dieron a conocer que Barrera recibió el beneficio de libertad condicional y que fue recibido eufóricamente por sus familiares, amigos y seguidores; quienes no solo lo recuerdan por sus éxitos, también por haber participado como músico en la bionovela del ‘Cacique de la Junta’, que fue transmitida por RCN.

Esto le puede interesar 🟢🟢 >>> Preocupación por Diomedes Dionisio Díaz: fue trasladado de urgencia y este es su estado actual

Números del chance de Diomedes Díaz

En vida, el intérprete de ‘Mujereando’ fue reconocido por los actos de bondad que tuvo con su fanaticada, a quienes les regalaba dinero en sus presentaciones, o simplemente cuando se lo encontraban en la calle.

Tras su deceso se crearon varias combinaciones numéricas que los apostadores del chance y la lotería usan con el objetivo de ganarse una plática, algunos de estos números asociados con la tumba del cantante ubicada en el Parque Cementerio Jardines del Ecce Homo, en Valledupar. Estas son algunos de los números: 2657, 2613, 1108, 1225, 1325, 1266, 1366, 5766, 5726, 6626 y 2666