Preocupación por Diomedes Dionisio Díaz: fue trasladado de urgencia y este es su estado actual

El cantante Diomedes Dionisio Díaz, hijo del recordado Diomedes Díaz, se encuentra en proceso de recuperación luego de haber sido internado en la Unidad de Cuidados Intensivos tras presentar una descompensación de salud el pasado 5 de febrero, según se reportó inicialmente en redes sociales y medios de comunicación.

¿Qué pasó con Diomedes Dionisio Díaz?

De acuerdo con la información conocida, el artista fue ingresado a la clínica Simón Bolívar, en Valledupar, donde permaneció varios días bajo atención médica especializada. Posteriormente, y con el fin de continuar su tratamiento con mayor acompañamiento médico, fue trasladado a la ciudad de Barranquilla.

Su equipo de trabajo confirmó el 15 de febrero, a través de un comunicado oficial, que el cantante se encuentra actualmente en la clínica Reina Catalina, donde sigue en proceso de recuperación y bajo estricta supervisión médica.

“El equipo de Diomedes Dionisio Díaz informa a la opinión pública, medios de comunicación y seguidores, que el artista se encuentra actualmente en la ciudad de Barranquilla en la clínica Reina Catalina, en proceso de recuperación y bajo supervisión médica”, señala el mensaje difundido en sus redes.

¿Qué se sabe de su estado de salud?

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre su diagnóstico, el comunicado indicó que la evolución del cantante ha sido positiva y que está respondiendo favorablemente al tratamiento recomendado por los especialistas.

Asimismo, se informó que su estado de salud es estable y que permanece a la espera de algunos exámenes de control como parte del seguimiento médico. Esta actualización generó alivio entre sus seguidores, quienes habían manifestado preocupación por su condición desde que se conoció la noticia de su hospitalización.

En medio de la situación, colegas, amigos cercanos y fanáticos han inundado sus redes sociales con mensajes de apoyo y pronta recuperación, destacando la fortaleza del artista y enviándole oraciones para que regrese pronto a los escenarios.

Finalmente, su equipo agradeció las muestras de cariño recibidas desde distintas regiones del país y del exterior, resaltando que el respaldo del público ha sido fundamental durante este proceso de recuperación del heredero musical del legado del ‘Cacique de La Junta’.