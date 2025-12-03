Esta fue la decisión que tomó la familia de Diomedes Díaz con su tumba

Diomedes Díaz se convirtió en uno de los máximos exponentes del género vallenato en el país, consolidando éxitos como ‘Tú eres la reina’, ‘Sin medir distancias’, ‘Mi primera cana’, entre otros. Sin embargo, para el 22 de diciembre de 2013 el artista falleció en su casa en Valledupar, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Si bien, han pasado más de 10 años desde su deceso año tras año, sus fieles seguidores lo recuerdan con cariño y por supuesto, escuchando cada uno de sus éxitos que siguen presentes con el paso de los años.

Sin embargo, en medio de un video, familiares revelaron el cambio que pretenden realizar a la tumba del ‘Cacique de la junta’: “Aquí estamos en la tumba del cacique y quiero decirles que ya los hijos de Diomedes están al frente de esto y antes del 22 de diciembre que cumple años el fallecido ya va a estar la nueva tumba. Quiero decirle a todos los seguidores que gracias por venir a ver a acompañar a nuestro cacique, pero esto tenemos que cuidarlo. Ya dañaron esto, pero si Dios quiere antes del 22 va a estar la nueva tumba de nuestro Cacique”.

Tras la viralización del mencionado video, varios usuarios resaltaron el abandono en el que se encuentra la tumba de Diomedes, mencionando así a las mujeres que tuvo el artista, pero también a cada uno de sus hijos.

¿Cuántos millones reciben los hijos de Diomedes Díaz?

Uno de los hijos mayores de Diomedes Díaz, Rafael Santos, estuvo haciendo parte del programa de Aco Pérez, ‘El mundo de Aco’, donde aseguró: “Mi papá está generando mucho dinero a cada hijo, trimestralmente nos están llegando 20 o 30 millones de pesos, a cada hijo y eso es una pila. Eso dijo mi papá, después de muerto, yo voy a dar más plata que ahora que estoy vivo, así que ahorren”.

Cabe resaltar que esta terminó siendo una de las dudas resueltas por parte de varios de los seguidores de Diomedes, evidenciando así que el monto no es nada bajo, ya que al realizar las respectivas cuentas sobre los 21 hijos reconocidos legalmente por el ‘Cacique de la junta’ la cifra trimestral total rondaría en los 630 millones de pesos.