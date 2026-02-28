Silvestre Dangond reveló que usa ‘brujería’ para protegerse de las “malas vibras”

El cantante colombiano Silvestre Dangond volvió a generar conversación en redes sociales tras hablar abiertamente sobre un tema que suele despertar curiosidad entre sus seguidores: cómo se protege de las malas energías y, según sus propias palabras, incluso de la brujería.

Durante una entrevista en el pódcast El Poder de la Música, conducido por Humberto, el artista vallenato reflexionó sobre la importancia del bienestar personal más allá del éxito profesional y la exposición mediática. Dangond explicó que, con el paso del tiempo, ha empezado a explorar aspectos relacionados con la espiritualidad, la respiración, la paciencia y el silencio como herramientas para mantener equilibrio en su vida.

Según relató, su búsqueda surgió de una necesidad de encontrar respuestas en medio de las exigencias de su carrera artística y del impacto emocional que conlleva la fama. “Estaba en búsqueda de respuestas y fui en búsqueda de eso, porque al final cuando estás en este camino, en el mundo espiritual, energético, de la respiración, de la paciencia, de llevar tu cuerpo a otra frecuencia, en buscar el silencio, abres muchas puertas también”, expresó el cantante.

El intérprete aseguró que el éxito actúa como un imán que no solo atrae cariño del público, admiración y momentos positivos, sino también energías negativas provenientes del entorno. En ese sentido, dejó claro que su enfoque actual está más ligado al crecimiento personal y al cuidado emocional, especialmente en una industria tan exigente como la musical.

Dangond, una de las figuras más influyentes del vallenato contemporáneo, ha mantenido una presencia constante en el entretenimiento colombiano, tanto por sus lanzamientos musicales como por su vida personal y sus declaraciones en medios. Sus palabras sobre la energía y la espiritualidad abrieron nuevamente el debate entre sus seguidores, quienes interpretaron sus reflexiones como una forma de proteger su paz mental en medio de la fama.

¿Quién es la esposa de Silvestre Dangond?

La esposa de Silvestre Dangond es Pierangely Camargo, empresaria y modelo venezolana con quien el cantante mantiene una relación desde hace varios años. La pareja ha construido una familia sólida y suele compartir momentos de su vida personal a través de redes sociales, donde son seguidos por miles de fanáticos.

Pierangely ha sido una figura clave en la vida del artista, acompañándolo en distintas etapas de su carrera y manteniendo un perfil cercano, pero reservado, frente a los medios. Juntos han formado una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento colombiano, consolidando una relación que ha trascendido la fama y los escenarios.