Mamá de ‘Epa Colombia’ dio detalles del recurso legal que adelantan para sacarla de la cárcel

Daneidy Barrera Rojas, conocida en plataformas digitales como ‘Epa Colombia’, es una empresaria y creadora de contenido, quien saltó a la fama bajo la canción que lleva su mismo nombre y encargándose de dar de qué hablar en las redes sociales. Aunque desde hace un tiempo se dedicó a su rol como empresaria, convirtiéndose en la reina de las keratinas. Sin embargo, sus líos legales desde hace poco más de un año la tienen privada de la libertad.

La captura de ‘Epa Colombia’ terminó siendo toda una sorpresa para el país debido al éxito con el que ha contado en los últimos años con sus productos capilares. Aunque se pensó que luego de su captura y respectiva sentencia de cinco años y tres meses por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, la empresaria lograría llegar a un acuerdo judicial, sin embargo, esto no ocurrió.

El pasado mes de enero, Daneidy cumplió un año estando privada de la libertad y, aunque desde hace varios meses se encuentra pagando su condena en la Escuela de Carabineros de la Policía, su familia sigue pidiendo justicia por su caso y ahora, en medio de una de sus más recientes apariciones, la mamá de ‘Epa Colombia’, Martha Rojas, recordó el amor que siente la empresaria por su hija, Daphne Samara, con quien compartió durante sus primeros meses de vida.

Seguidamente, Rojas pidió respuestas ante una nueva tutela que los abogados de ‘Epa Colombia’ habrían interpuesto para el que sería un posible acuerdo: “Qué tanto mal le han hecho a mi hija separándola de su princesa, de la empresa, qué injusticia tan grande, y no sé por qué tan demorada la tutela que fue puesta el 1 de agosto de 2025. Ahora está en manos de conjueces; esperamos ellos den pronta solución y mi hija pueda tener su libertad porque el tiempo con su princesa no se recupera. Bueno, la justicia divina tarda, pero llega”.

¿Cuántos hijos tiene la novia de ‘Epa Colombia’, Karol Samantha?

Karol Samantha, la novia de ‘Epa Colombia’, tiene una hija que estaría sobre los 10 años de edad; todo indicaría que la mujer no viviría con la menor, ya que en medio de sus diferentes apariciones solo aparece en compañía de la influencer en su lujoso apartamento en el norte de Bogotá.